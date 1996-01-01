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Почему "Подольский" стал невкусным
Любимый многими жителями края хлеб "Подольский" компании "Владхлеб" стал невкусным. Однако, этому есть объективные причины.
В редакцию "ЗР" обратилась читательница, которая рассказала о том, как она разочарована вкусом хлеба. Рассказывает Людмила КАЗАКОВА:
- Я люблю "Подольский" хлеб. Я живу во Владивостоке с 1962 года, уже привыкла к его вкусу. Традиционно выбираю продукцию "Владхлеба", однако в последнее время я очень недовольна качеством "Подольского". Хлеб крупно-пористый, крошится, невкусный. Покупаешь его вечером - еще можно есть, а после того, как полежит до утра, у него появляется неприятный кислый запах и вкус - можно сразу выбрасывать. Я заметила, что периодами это происходит. Хлеб то нормального качества, то оно заметно ухудшается. Я, как хозяйка, связываю это с плохим качеством муки или дрожжей. При этом цена на хлеб достаточно высока - 15 руб. за булку, и никто ее, как я поняла, не собирается снижать.
Корреспондент "ЗР" обратилась за комментарием в ОАО "Владхлеб", где подтвердили, что ухудшение качества "Подольского" хлеба действительно имеет место. Вот что сообщила заместитель генерального директора компании по управлению качеством Галина ДОДА:
- Мы не скрываем проблем. Качество "Подольского" действительно в последнее время стало хуже, и связано это с мукой, как справедливо заметила ваша читательница. Дрожжи мы готовим сами, поэтому за их качество отвечаем полностью. Что касается муки, то ее качество традиционно ухудшается в это время года. Мы думаем, что наши поставщики подрабатывают муку из некондиционного зерна.
Мы осуществляем входящий контроль качества, но мука эта полностью соответствует требованиям Технических условий (ТУ). По показателям качества мы не можем предъявить претензию поставщику, отказаться от муки или вести переговоры о снижении цены. Наоборот, в ответ на наши требования к качеству поставляемой муки нас спрашивают, готовы ли мы доплатить за более высокое качество. Как я уже сказала, ТУ эта мука формально соответствует, но вот хлебопекарные ее свойства - это проблема, которую усугубляет погода. В такую жару и влажность, как сейчас во Владивостоке, не очень хорошо себя чувствуют люди, в цехах очень жарко, выдержать требуемые технологические параметры тяжело, процессы идут интенсивнее, у хлеба в результате хуже вкус, нет привычного аромата, он действительно крошится, быстро черствеет. Мы знаем это и сейчас активно работаем с поставщиками, ищем новых, делаем все, чтобы как можно быстрее разрешить эту проблему.
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