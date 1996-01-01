Опасная "газировка"

Кричащая этикетка, причудливая форма бутылок, невысокая цена и массированная реклама сделали свое дело: все больше молодых людей отказываются от употребления крепких спиртных напитков, а выбирают на полках розничных магазинов алкогольные коктейли. По оценкам экспертов, этот сегмент рынка в последние два года имеет устойчивую тенденцию к росту. При этом определенную тревогу вызывает тот факт, что законодательство не предусмотрело контроль качества за этой продукцией со стороны государственных структур. Однако, как показывала практика, интересы производителей бывают абсолютно противоположны интересам потребителей. В связи с этим краевой дегустационный совет по алкогольной продукции решил выяснить, насколько эти коктейли соответствуют установленным ГОСТАм.

Всего на дегустацию было представлено 13 образцов продукции. Десять напитков - продукция производителей из центральных регионов России, а три - коктейли от местного "Арго-1". Перед началом дегустации члены совета отметили, что глубоких санитарных исследований данной продукции не проводилось. Поэтому говорить о качестве спирта, входящего в состав напитков, наличии тяжелых металлов и токсичности пока преждевременно. Но эти исследования будут в скором времени заказаны.

Правда, сама дегустация и без исследований наглядно прояснила, почему спирт, смешанный с разного рода красителями, оказался таким востребованным на рынке. Предлагаем вашему вниманию отдельные реплики членов дегустационного совета.

Коктейль со вкусом "Фейхоа". Производитель ОАО "Вена".

- Много ароматизоторов. Вкус приятный, гармоничный. Присутствие спирта не ощущается. Если бы не знать, что это алкогольный напиток, можно подумать, что пьешь обыкновенную газировку. Понятно, почему коктейли востребованы у подростков.

"Джин Тоник". Содержание алкоголя 7,6%. Производитель ООО "Мега Пак".

- Приятный вкус, привлекает внимание этикетка. Явно рассчитана на подростков, есть, чем их завлечь. Вкус сбалансированный, приятно пить. Если бы не знала, что в банке "напихано", получила бы несомненное удовольствие.

"Джин Тоник". Содержание алкоголя 8,7%. ООО "Эталон-М".

- Неприятный запах, вкус - как колючка. Сильно ощущается наличие спирта. Этого много не выпьешь.

Коктейль "Фейхоа". Алкоголь 8,9% (допустимая норма для слабоалкогольных напитков - 9). Производитель ЗАО "Бородино".

- По вкусу ничем не напоминает название фрукта, вынесенного на этикетку. Видимо, ошибка в подсластителе.

"Апельсиновый день". ПЭТ бутылка 1,5 литра. Алкоголь 7,6%. Производитель ЗАО "Ост-Айва".

- Напиток замутненный, но ГОСТом это разрешается. Сильно чувствуется алкоголь, вкус неприятный. Хочется скорее запить. Скорее всего, неправильное сочетание компонентов.

"Альпис Апельсин". Производитель ООО "Веда" (Мордовия).

- Красивая, оригинальная бутылка. Неприятный запах, вкус "синтетический". Обнаружены посторонние включения "чернушки".

"Восточная роса со вкусом фейхоа". Производитель "Арго-1".

- На этикетке указаны вкусы ананаса и земляники. Непонятно, при чем здесь фейхоа?

"Никита Кожемяко АЙС со вкусом лимона". Производитель "Арго-1".

- Аромат изумительный. Напоминает листья лимонного дерева. Из всех дегустационных образцов этот один из лучших. Оригинальная рецептура, хотя чувствуется алкоголь.

Из всех представленных образцов члены дегустационного совета не забраковали ни один. Между тем проблема распространения "моды" на алкогольные коктейли была затронута. Дегустаторы сокрушались, что опасность для подростков в этих напитках представляет отсутствие ярко выраженного вкуса алкоголя. По их мнению, упаковка в 1,5 литра, также влияет на чрезмерную дозу потребления. Ведь купив 1,5 литра, подростки стараются допить все до последней капли. Учитывая, что многие напитки газированные, всасывание алкоголя в кровь происходит быстрее. Вследствие этого опьянение может быть достаточно сильным.