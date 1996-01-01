Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Опасная "газировка"
Кричащая этикетка, причудливая форма бутылок, невысокая цена и массированная реклама сделали свое дело: все больше молодых людей отказываются от употребления крепких спиртных напитков, а выбирают на полках розничных магазинов алкогольные коктейли. По оценкам экспертов, этот сегмент рынка в последние два года имеет устойчивую тенденцию к росту. При этом определенную тревогу вызывает тот факт, что законодательство не предусмотрело контроль качества за этой продукцией со стороны государственных структур. Однако, как показывала практика, интересы производителей бывают абсолютно противоположны интересам потребителей. В связи с этим краевой дегустационный совет по алкогольной продукции решил выяснить, насколько эти коктейли соответствуют установленным ГОСТАм.
Всего на дегустацию было представлено 13 образцов продукции. Десять напитков - продукция производителей из центральных регионов России, а три - коктейли от местного "Арго-1". Перед началом дегустации члены совета отметили, что глубоких санитарных исследований данной продукции не проводилось. Поэтому говорить о качестве спирта, входящего в состав напитков, наличии тяжелых металлов и токсичности пока преждевременно. Но эти исследования будут в скором времени заказаны.
Правда, сама дегустация и без исследований наглядно прояснила, почему спирт, смешанный с разного рода красителями, оказался таким востребованным на рынке. Предлагаем вашему вниманию отдельные реплики членов дегустационного совета.
Коктейль со вкусом "Фейхоа". Производитель ОАО "Вена".
- Много ароматизоторов. Вкус приятный, гармоничный. Присутствие спирта не ощущается. Если бы не знать, что это алкогольный напиток, можно подумать, что пьешь обыкновенную газировку. Понятно, почему коктейли востребованы у подростков.
"Джин Тоник". Содержание алкоголя 7,6%. Производитель ООО "Мега Пак".
- Приятный вкус, привлекает внимание этикетка. Явно рассчитана на подростков, есть, чем их завлечь. Вкус сбалансированный, приятно пить. Если бы не знала, что в банке "напихано", получила бы несомненное удовольствие.
"Джин Тоник". Содержание алкоголя 8,7%. ООО "Эталон-М".
- Неприятный запах, вкус - как колючка. Сильно ощущается наличие спирта. Этого много не выпьешь.
Коктейль "Фейхоа". Алкоголь 8,9% (допустимая норма для слабоалкогольных напитков - 9). Производитель ЗАО "Бородино".
- По вкусу ничем не напоминает название фрукта, вынесенного на этикетку. Видимо, ошибка в подсластителе.
"Апельсиновый день". ПЭТ бутылка 1,5 литра. Алкоголь 7,6%. Производитель ЗАО "Ост-Айва".
- Напиток замутненный, но ГОСТом это разрешается. Сильно чувствуется алкоголь, вкус неприятный. Хочется скорее запить. Скорее всего, неправильное сочетание компонентов.
"Альпис Апельсин". Производитель ООО "Веда" (Мордовия).
- Красивая, оригинальная бутылка. Неприятный запах, вкус "синтетический". Обнаружены посторонние включения "чернушки".
"Восточная роса со вкусом фейхоа". Производитель "Арго-1".
- На этикетке указаны вкусы ананаса и земляники. Непонятно, при чем здесь фейхоа?
"Никита Кожемяко АЙС со вкусом лимона". Производитель "Арго-1".
- Аромат изумительный. Напоминает листья лимонного дерева. Из всех дегустационных образцов этот один из лучших. Оригинальная рецептура, хотя чувствуется алкоголь.
Из всех представленных образцов члены дегустационного совета не забраковали ни один. Между тем проблема распространения "моды" на алкогольные коктейли была затронута. Дегустаторы сокрушались, что опасность для подростков в этих напитках представляет отсутствие ярко выраженного вкуса алкоголя. По их мнению, упаковка в 1,5 литра, также влияет на чрезмерную дозу потребления. Ведь купив 1,5 литра, подростки стараются допить все до последней капли. Учитывая, что многие напитки газированные, всасывание алкоголя в кровь происходит быстрее. Вследствие этого опьянение может быть достаточно сильным.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам