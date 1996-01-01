Жизнь в кредит

День рождения у человека раз в году, а 50-летие и вовсе один раз в жизни. Под этим нехитрым соусом маму удалось уговорить отправиться за покупками. И не на рынок, а в мебельный магазин. Выбрать что-нибудь и приобрести в кредит.

Владивосток. Будний день. Магазин "Мебель-град", что на "Варяге". Из-за внушительных размеров помещения число посетителей не угадаешь. Зато четко обозначена очередь к кредитному столику Дальневосточного О.В.К. Здесь предоставляются кредиты населению. Кредит можно взять на срок до 5 лет, без первоначального взноса. Ожидающие внимательно изучают рекламный лист условий кредитования. Впрочем, на первый взгляд, в этом магазине есть только выбор мебели, но никак не кредитных организаций. Рядом, в соседнем мебельном центре, позиционирующем себя как элитный, работает кредитный дом "Инфен". Кредит предлагается беспроцентный, на срок до 6 месяцев, первый взнос - 12% от стоимости покупки.

Впрочем, судя по проведенному на месте блиц-опросу, к условиям кредитования покупатели часто присматриваются в последнюю очередь.

- Мне просто диванчик приглянулся. Вот решил подарок супруге сделать. Сегодня куплю, а завтра уже доставят. Надеюсь, что после из дома не выгонят. За переплату в итоге, - рассказывает мужчина средних лет.

- Мы детскую присмотрели. Младший уже кроватку перерос, пришли за двухъярусной, - говорит молодая женщина.

В этом году услуга кредитования стала особенно популярной. Хотя больше трети работающих в крае банков предоставляли так называемый кредит на неотложные нужды уже с конца 2002 - начала 2003 г. За ним нужно было отправляться непосредственно в офис и там заполнять все необходимые бумаги. С середины 2004 года банки изменили форму работы и стали ближе к клиентам. То есть разместили своих представителей в крупнейших торговых центрах. Так, например, в "Домотехнике" желающих совершить покупку поджидают Дальневосточный О.В.К., Инвестсбербанк, ООО "Кредитный остров", "Дальвнешторгбанк" и кредитный дом "Инфен".

- Мы, естественно, заинтересованы в увеличении продаж. И чем больше кредитных организаций находятся в наших залах, тем больше потенциальная возможность заключить сделку, - рассказывает менеджер "Домотехники" Всеволод ОЗНОБИХИН.

Сама процедура оформления кредита занимает 20-30 минут. Спрашивают ФИО, паспорт и какой-нибудь второй документ, удостоверяющий личность. Прописку, наличие работающих родственников и их приблизительную заработную плату. Поручительства не требуется. В среднем каждый оператор кредитной организации ежедневно заключает до десяти сделок. Так что от момента предоставления личной информации о себе и своих родственниках до подтверждения банком его согласия выдать кредит проходит около часа.

- С моей точки зрения, - рассказывает заместитель директора кредитного дома "Инфен" Елена КУРДИНОВА, - люди просто стали привыкать к этой возможности. И это, по сути, не зависит от реального дохода на душу населения. Это, скорее, особенности личной психологии. Некоторым людям легче затянуть поясок и подкопить денег, другие предпочитают взять кредит, и в итоге переплатить какую-то сумму. Но осуществить свою мечту, как говорится, прямо сейчас.

Средняя сумма кредитной сделки - 12 тысяч рублей. Покупки стоимостью до 6 тысяч руб., как правило, оплачиваются сразу. Благодаря подвижкам на рынке кредитования населения за первое полугодие 2005 г., по сравнению с аналогичным отчетным периодом предыдущего года, продажи бытовой техники и мебели выросли более чем в три раза.

- Кроме бытовой техники и мебели, - говорит Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ, начальник кредитного отдела Дальневосточного банка, - мы предоставляем кредиты на покупку компьютеров, а также установку окон. Это компании DNS и "Мастер Билл".

Если свести все ответы представителей магазинов, работающих по системе кредитования, к общему знаменателю, получается следующая картина. Клиенты привыкли брать кредиты, но еще не вошли во вкус самостоятельного выбора преимуществ того или иного банка. Выбирают не кредит как таковой, а понравившуюся вещь или услугу. Кроме того, оказывают свое влияние и... лучезарные улыбки обслуживающего персонала. По словам вице-президента компании "Кредитный остров" Ольги МАСИЧКОВОЙ, число принятых заказов напрямую зависит от отношения к клиенту конкретного менеджера, сидящего в торговом зале: "Мы стараемся подходить к этой теме проще. И держим себя проще, чем банки. Говорим на равных с клиентом. Все стараемся объяснять подробнее и доходчивей".

В России жизнь в кредит только-только входит в моду. Поэтому получение первого кредита в 50-60 лет не редкость. Так пенсионеры догоняют свою юношескую мечту жить красиво. К тому же банки и кредитные компании готовят новое наступление. Будут рекламировать кредиты на туристические путевки, свадьбы и похороны.