Строителям обещают господдержку

Федеральное агентство по строительству и ЖКХ (Росстрой) готовит предложения, направленные на обеспечение госгарантий по банковским кредитам строительным организациям и 50%-ному субсидированию ставок по ним в рамках федеральной целевой программы "Жилище". Об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-АФИ" руководитель Росстроя Сергей КРУГЛИК.

По его словам, господдержка, прежде всего, будет предоставляться для кредитования инвестиций, связанных с подготовкой земельных участков под строительство. "Мы предлагаем направить федеральную поддержку на предоставление государственных гарантий по кредитам строительным организациям, чтобы показать банкам, что инвестирование в строительство не связано с рисками", - сказал глава Росстроя.

С.Круглик отметил, что для того, чтобы банковские кредиты могли эффективно использоваться застройщиками, процентные ставки по ним должны быть снижены в два раза. "Сейчас стоимость кредитов для подрядчиков чрезвычайно высока - порядка 14%", - добавил он.