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Города обретают "новый профиль"
В пресс-центре ИТА "Панорама" в здании администрации Приморского края в минувший четверг состоялась пресс-конференция, посвященная подведению предварительных итогов дальневосточного конкурса строительных проектов "Наши города. Новые возможности".
Организованный ООО "Вся русская сталь" совместно с Уральским трубным заводом "Уралтрубпром" при поддержке администрации Приморского края конкурс был активно подхвачен проектировщиками Владивостока и Хабаровска, которые прислали в конкурсную комиссию ряд проектов, предусматривающих применение при строительстве гнутых замкнутых профилей (труб) прямоугольного и квадратного сечений, что было непременным условием конкурса.
Директор ООО "Вся русская сталь" Роман КУРАШЕВ отметил, что главным итогом конкурса стало то, что в ходе него у имеющихся и потенциальных клиентов компании появился повышенный интерес к вышеназванной металлопродукции. Есть реальная возможность увеличить ее продажи. И в этом плане созданы условия, чтобы без промедления удовлетворить здоровый спрос на продукцию "Уралтрубпрома". На всех базах компании создан товарный запас труб квадратного и прямоугольного сечений по 200 тонн, а этого вполне достаточно для строительства или реконструкции трех крупных промышленных объектов. Он также подчеркнул, что использование этих труб взамен привычных металлических профилей снижает расходы на строительство до 20-30% и намного сокращает его сроки.
Председатель конкурсной комиссии директор ГУ "ДальНИИС" Пулат АББАСОВ отметил, что помимо чисто экономической выгоды использование новой металлопродукции позволит улучшить эстетические показатели объектов, которые будут строиться с ее применением. В конечном итоге выиграет облик наших городов.
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