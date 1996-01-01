ИТ-бренды дорожают быстрее всех

В новом рейтинге торговых марок, составленном журналом BusinessWeek, за последний год больше всех повысили свою стоимость именно ИТ-бренды - eBay, Samsung и Apple.

Единственным исключением из этого правила стал банк HSBC, чей бренд подорожал за год на 20%, поставив его на 2-е место среди лидеров роста.

Напомним, что журнал BusinessWeek определяет ценность торговой марки по методике американской консалтинговой компании Interbrand, оценивая потенциальную способность устоявшегося и разрекламированного бренда приносить доход.

Аналитики определили таким образом стоимость бренда Microsoft в $ 59,941 млрд - в мировом рейтинге он уступает лишь торговой марке Coca-Cola. За год бренд софтверного гиганта подешевел на 2%. IBM занимает третье место с $ 53,376 млрд (-1%), Intel - пятое с $ 35,588 млрд (+6%), опережая на одну позицию крупнейшего производителя мобильников, финскую компанию Nokia, чей бренд был оценен в $ 26,452 млрд (+10%).

Бренд Hewlett-Packard был удостоен 13-го места и оценен в $ 18,866 млрд (-10%). Все остальные ИТ-бренды стоят в рейтинге еще ниже: к примеру, южнокорейский Samsung, ценность бренда которого выросла на 19% по сравнению с прошлым годом, находится на 20-м месте с $ 14,956 млрд.

Компания Siemens - на 45-м месте ($ 7,507 млрд, +1%), 53-е, 54-е и 55-е места заняли, соответственно, Phillips ($ 5,901 млрд), Xerox ($ 5,705 млрд) и eBay ($ 5,701 млрд, +21%). Знаменитый интернет-аукцион - лидер всего рейтинга по темпам повышения стоимости бренда. Бренд Kodak оценили в $ 4,979 млрд (62-е место рейтинга, снижение стоимости на 5%), Amazon.com - в $ 4,248 млрд (68-е место, +2%), Motorola - в $ 3,877 млрд (73-е место, +11%).