Курильщикам придется раскошелиться

В 2006 г., по предложению Минфина, ставка акциза для сигарет с фильтром изменится. Как считают участники рынка, это приведет к подорожанию табачной продукции в розничной сети.

Координатор по связям с общественностью "БАТ Россия" Светлана ЧЕРВЯКОВА так прокомментировала эту инициативу: "По предложению Минфина ставка акциза в 2006 г. для сигарет с фильтром составит 75 руб. за 1 000 штук + 8% от отпускной цены, что должно составить не менее 25% от твердой налоговой ставки, и 32 руб. за 1 000 штук + 8% от отпускной цены, но не менее 25% от твердой налоговой ставки для сигарет без фильтра и папирос. Можно прогнозировать, что это приведет к некоторому росту розничных цен на табачные изделия. Так, скорее всего, нижняя ценовая граница на наиболее доступные по цене сигареты с фильтром может установиться на уровне 7 руб. за пачку против 6-6,5 руб. в 2005 г.".

По ее словам, на данный момент не существует адекватной альтернативы комбинированной системе акцизного налогообложения. "Ни специфическая, ни адвалорная ставка в чистом виде не могут эффективно применяться для столь разнообразного ассортимента табачной продукции, представленной различными производителями на российском рынке. Для поддержания баланса интересов и потребителей, и производителей, и государства в сегодняшних условиях необходимо применять гибкие комбинированные модели формирования ставки акциза", - заявила Светлана Червякова.