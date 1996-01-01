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Горе-ярмарка по-владивостокски
Официально организатором мероприятия выступило управление торговли и защиты потребительского рынка администрации Владивостока. В СМИ информация о событии появилась еще за неделю до его проведения.
Большинство горожан, услышав или прочитав о проведении торговой ярмарки, подумали, что администрация города решила реанимировать традицию "пятничного базара" на центральной площади города. Своего рода "пробный шар", подготовка торговой площадки для местных сельхозпроизводителей.
Правда, немного настораживала дата проведения. 27 июня, среда, - разгар рабочей недели, и вряд ли кто станет отпрашиваться с работы для того, чтобы закупить необходимые продукты. Так и получилось - основными посетителями ярмарки стали пенсионеры.
Первые машины стали парковаться на площади еще около 8 часов утра. Разложив самодельные столики и соорудив прилавки из подручных материалов (коробки, доски), большинство продавцов начинают выкладывать свою продукцию. Остальные машины подтягиваются чуть позже.
Покупатели появляются около 10 утра. Их взору предстает весьма печальная картина: обещанного изобилия товаров нет. Всего один торговый ряд, в котором общее количество автолавок недотягивает и до 50 машин. Несоблюдение элементарных правил торговли бросается в глаза с первых шагов. Всего на нескольких машинах указано название предприятия, продавцы в большинстве автофургонов без халатов и фартуков, на многих прилавках отсутствуют зонтики, а начавшаяся морось щедро орошает выставленный товар.
Подходим к первым лоткам. Это частные пекарни, правда, какие именно, не указано. Ценники на продукцию отсутствуют, и покупателям приходится указывать пальцем на интересующий их товар, дабы узнать его стоимость.
На рыбных прилавках ажиотаж - в продаже лососевые породы улова этого сезона. Цена завлекает: горбуша - 65-75 руб. за кг, нерка - 115 руб., кижуч - 90. Люди с удовольствием покупают свежемороженую рыбу. Никто не обращает внимания на то, что ящики с рыбой лежат прямо на земле. Из некоторых подтаявшие блоки вылетают прямиком на грязный асфальт, продавцы периодически пытаются запихнуть их ногой обратно.
Качество рыбы на отдельных лотках вызывает большие сомнения. В ящике тушки какой-то рыбы темного цвета, идет на "ура", ценник в 30 руб. за кг для стоящих в очереди - как красная тряпка для быка. На картонке, воткнутой в ящик, от руки нацарапано, что это угорь. Люди верят и берут сразу по 5-6 кг.
На мои вопросы о том, насколько эта надпись соответствует тому, что лежит в ящике, продавец отвечает уклончиво. "Это не речной, а морской угорь. Пойманный в северных морях, если пожарить, то вкусно". Я намекаю на то, что эта рыба не угорь. Мужчина, стоящий в очереди, внимательно прислушивается к моим словам, подходит к ящику и выносит свой вердикт: "Я работаю на рыболовецких судах, это не угорь с северных морей. Не помню название этой рыбы, но она часто в трал попадается в качестве прилова, возле Камчатки и Сахалина. По вкусу - дрянь, на судах ее обычно выкидывают и даже не морозят". После этого спрос на деликатес утихает. Вопрос: надолго ли? Ведь не каждый знает, что на судах в трал попадает, а продавец вряд ли прекратит щебетать о заморских угрях.
На прилавках есть еще и креветки. Но пенсионеры предпочитают кусочек копченой рыбы. Копчености - в ассортименте: балыки и теша источают приятный аромат. Присмотревшись к продукции, замечаю, что на брюшках мясо отходит от кости. Спрашиваю у продавца, может ли он показать мне сертификат качества. "Мне некогда его в машине искать, у меня очередь?" - находит торговка отговорку. "Вы от какого производителя", - пытаюсь я получить информацию. "Мы предприниматели", - гордо заявляет она.
В конце площади стоят машины с сельхозпродукцией. Казалось бы, цена на нее должна быть уже низкой, за место-то платить не надо. Однако в этот день все наоборот. 90 руб. за кг малины против 70 на рынках города. Вдобавок ящики с ягодой стоят на асфальте. Бабушка с пустой авоськой в стороне жалуется подруге: "Зря сюда пришла, здесь все дороже, чем на Спортивной или Луговой. Думала рыбки купить да колбаски, а она на десятку дороже. Завтра лучше на рынок поеду".
Последняя попытка найти плюсы такой торговли приводит меня к машине, торгующей яйцами Уссурийской птицефабрики. Ящики на деревянных поддонах, ценники есть. Яйцо разных категорий по разной цене. Есть даже по 20 руб. за десяток. "Они маленькие, так как курицы молодые только нестись начали. Поэтому и цена невысокая, а по вкусу ничем не отличишь от больших", - утверждает продавец. Полностью с ним согласен, на сковородке и маленькие, и большие превращаются в яичницу. Главное, только чтоб свеженькие были. Поэтому не мешало на маркировочку посмотреть, тем более сам производитель продукции это настоятельно рекомендует делать. Все нормально произведены несколько дней назад. Еще один осмотр яичных коробок, и ...часть яйца промаркирована ПФ Уссур С-3 27.07. "У вас куры сегодня неслись?", - удивленно вопрошаю я. "Шутите?", - не поверила мне продавщица. Но когда сама присмотрелась, глаза ее стали округляться. "Да, вы правы, с утра, наверно, неслись" - смущенно заметила она.
Больше мне по ярмарке ходить не захотелось. Заморские угри, свежие яйца, малина, "понюхавшая" городской грязи, - все наталкивало на мысль, что это мероприятие похоже на банальный стихийный рынок, за ликвидацию которых выступают городские чиновники.
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