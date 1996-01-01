"Дальсвязь" обновила интернет-лицо Приморья

На прошедшей неделе компания "Дальсвязь" представила вниманию пользователей Интернета новую версию популярного интернет-ресурса компании - www.primorye.ru. Портал основан в 1998 году, за семь лет работы сайт посетило более тринадцати с половиной миллионов человек.

Дальсвязь сохранила основную задачу портала - сосредоточить максимально возможное количество полезной и интересной информации о жизни Приморского края. Изменился дизайн ресурса и расширены возможности - организована интерактивная справочная служба "09", с 6 Мб до 20 Мб (1000 писем) увеличен объем почтового ящика - mail.primorye.ru, организована подписка на новости, можно посмотреть прогноз погоды, курсы валют, телевизионную программу, бесплатно опубликовать объявление с фотографиями.