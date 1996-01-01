www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

"Дальсвязь" обновила интернет-лицо Приморья

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошедшей неделе компания "Дальсвязь" представила вниманию пользователей Интернета новую версию популярного интернет-ресурса компании - www.primorye.ru. Портал основан в 1998 году, за семь лет работы сайт посетило более тринадцати с половиной миллионов человек.

Дальсвязь сохранила основную задачу портала - сосредоточить максимально возможное количество полезной и интересной информации о жизни Приморского края. Изменился дизайн ресурса и расширены возможности - организована интерактивная справочная служба "09", с 6 Мб до 20 Мб (1000 писем) увеличен объем почтового ящика - mail.primorye.ru, организована подписка на новости, можно посмотреть прогноз погоды, курсы валют, телевизионную программу, бесплатно опубликовать объявление с фотографиями.

Досье

ОАО "Дальсвязь" - лидер на телекоммуникационном рынке Дальнего Востока. Компания оказывает услуги связи в Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской и в Еврейской автономной области. Уставный капитал составляет 2 535 006 440 руб., разделен на 95 581 421 обыкновенную и 31 168 901 привилегированную акции. Акции компании обращаются в Российской торговой системе и на Московской межбанковской валютной бирже. В компании осуществляется программа АДР 1-го уровня - банком-депозитарием является J.P. Morgan. Основным акционером ОАО "Дальсвязь" является ОАО "Связьинвест" (владеет 50,6% голосующих акций, 38,1% от уставного капитала общества). Иностранные инвесторы владеют более 25% уставного капитала компании.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru