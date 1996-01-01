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"Дальсвязь" обновила интернет-лицо Приморья
На прошедшей неделе компания "Дальсвязь" представила вниманию пользователей Интернета новую версию популярного интернет-ресурса компании - www.primorye.ru. Портал основан в 1998 году, за семь лет работы сайт посетило более тринадцати с половиной миллионов человек.
Дальсвязь сохранила основную задачу портала - сосредоточить максимально возможное количество полезной и интересной информации о жизни Приморского края. Изменился дизайн ресурса и расширены возможности - организована интерактивная справочная служба "09", с 6 Мб до 20 Мб (1000 писем) увеличен объем почтового ящика - mail.primorye.ru, организована подписка на новости, можно посмотреть прогноз погоды, курсы валют, телевизионную программу, бесплатно опубликовать объявление с фотографиями.
ДосьеОАО "Дальсвязь" - лидер на телекоммуникационном рынке Дальнего Востока. Компания оказывает услуги связи в Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской и в Еврейской автономной области. Уставный капитал составляет 2 535 006 440 руб., разделен на 95 581 421 обыкновенную и 31 168 901 привилегированную акции. Акции компании обращаются в Российской торговой системе и на Московской межбанковской валютной бирже. В компании осуществляется программа АДР 1-го уровня - банком-депозитарием является J.P. Morgan. Основным акционером ОАО "Дальсвязь" является ОАО "Связьинвест" (владеет 50,6% голосующих акций, 38,1% от уставного капитала общества). Иностранные инвесторы владеют более 25% уставного капитала компании.
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