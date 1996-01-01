Разруху покроют льдом

Парк Минного городка был разбит двадцать лет тому назад к 125-летию Владивостока. Заброшенную прежде территорию, которая долгое время принадлежала военным, приводили в порядок всем городом. Не один субботник прошел здесь, пока она не приняла благородный вид. Появились карусели, аттракционы, небольшой клуб, кафе летнего типа, танцплощадка, станция катамаранов и пр. При этом здесь сохранились реликтовые растения Уссурийской тайги. Японцы в годы перестройки в дар городу соорудили здесь сад камней...

Все это постепенно состарилось и деградировало. Вышли из строя карусели, сгнила танцплощадка, разбросаны камни. Надо бы очистить от мусора озера, починить лестницы и тротуары. Воевавшим вплоть до смертоубийства за права на парк муниципальным и частным структурам, при том, что они получали солидный доход от своих услуг, как-то было не до того, чтобы часть этих денег направить на обновление парка.

Сейчас забрезжила надежда, что к восстановлению привлекательности этой зоны отдыха приложит свои руки с бюджетными средствами администрация края, которая дала задание УГП "Приморстройзаказчик" проработать возможность строительства здесь большого концертно-спортивного комплекса с ледовым катком. Подобные комплексы в рамках краевой губернаторской программы "Здоровое поколение", но поменьше этого будут построены и в других приморских городах. Это же здание будет занимать около 1 га городской территории, а в его зале одновременно смогут разместиться до 3 тыс. человек. Высота здания по проекту - 28 метров. Предполагается, что под этот концертно-спортивный комплекс будет использована равнинная безлесная территория парка, где ранее находилось "чертово колесо", то есть деревья пострадать при строительстве не должны.

Конструктивно это здание арочного типа предполагается возвести с применением железобетонного каркаса и алюминиевых фасадных панелей, которые сегодня широко применяются при устройстве фасадов офисных зданий и торговых центров. Кровля будет из необычной пока для приморских объектов рулонной кровельной стали.

Большой зал благодаря съемному покрытию можно будет использовать комплексно и как каток, и как площадку для концертов или спортивных соревнований по волейболу, теннису, борьбе и т. д. В рамках проекта просчитываются акустика и световые эффекты. В здании также будут находиться помещения для детских спортивных секций, занятий хореографией и акробатикой, тренировок спортсменов, комнаты отдыха обслуживающего персонала и гримерные.

В настоящее время проектировщики ОАО "Приморгражданпроект" заканчивают проект комплекса. В этом году он будет рассмотрен госэкспертизой, и с учетом ее замечаний должно быть выполнено рабочее проектирование. Подготовка площадки под строительство может начаться либо в конце этого года, либо уже в следующем. Что же касается сроков строительства, то, по мнению заместителя генерального директора УГП "Приморстройзаказчик" Светланы КОЛПАКОВОЙ, оно не будет слишком долгим, если финансирование этого объекта будет гармонично сочетаться с будущим графиком строительства.