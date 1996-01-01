Время кондиционеров

Продавцы бытовой техники Дальнего Востока переживают бум продаж кондиционеров. На пик летней жары, которая практически не спадает везде, кроме юга Приморья, где лето еще не наступило, в течение двух последних месяцев пришелся пик продаж этого вида техники. Самая популярная покупка сезона - сплит-система.

Сегодня кондиционеров продано вполовину больше, чем в июне-июле прошлого года. Этим летом кондиционер перестал быть роскошью. Их покупают не только для дома, но и для офиса, многие организации, заботясь о производительности труда своих сотрудников, активно оборудуют кондиционерами помещения. Наибольшей популярностью в этом году пользуются недорогие кондиционеры. Самые любимые марки покупателей - Samsung, LG и Evgo. Но купить кондиционер - это полдела. Их покупают так много, что не успевают устанавливать. Как сообщил коммерческий директор компании "Реал Электроник" Дмитрий ВАЙСЕРМАН, компания вынуждена была набрать еще третью бригаду монтажников. Только благодаря этому удалось несколько уменьшить очередь на установку кондиционеров - заказы на установку были расписаны на две недели вперед.

Услуги по установке кондиционеров чрезвычайно востребованы этим летом. Дело в том, что далеко не все продавцы оказывают эти услуги. За установку "чужого", то есть купленного в другой компании оборудования, берут до 6000 руб. Еще одна тенденция этого лета - кондиционеры, привезенные из Китая. Установка и обслуживание кондиционеров из Китая бывает проблематичной из-за того, что в них используется другой фреон.