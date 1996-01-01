Корейские продукты показали в музее

Владивостокская компания "Юникон", дистрибьютор продуктов питания из Южной Кореи, провела выставку-дегустацию в выставочном зале музея им. Арсеньева на ул. Петра Великого, 4.

В выставке приняли участие 8 производителей продуктов питания, с продукцией которых, впрочем, может ознакомиться любой желающий в ближайшем супермаркете. 80% продукции, выставленной для дегустации, уже известно приморским потребителям, но не обошлось и без новинок. К последним можно отнести консервированные кунжутные листья, которые корреспондент "ЗР" отказался дегустировать из-за обилия перца, да продукцию крупной южнокорейской пищевой корпорации Maeil.

Конечно, кунжутные листья для наших потребителей являются чем-то экзотическим, чего не скажешь о продукции Maeil - обычных, в общем-то, напитках: соках, нектарах и кофе. Однако есть в этих продуктах и необычные свойства - колагеновые добавки, омолаживающие кожу, и запредельные цены. К примеру, 150 мл стаканчик напитка из кофе с молоком стоит 45 руб., а цены на колагеносодержащую продукцию пока вообще не разглашаются. Вряд ли эти товары станут массовыми, хотя свой покупатель у них найдется, ведь аналогов у них на нашем рынке пока нет.