Вечно живая рыба

Японцы славятся своим долголетием, и не последнюю роль в этом играет присутствие в их рационе рыбы и морепродуктов. На каждого жителя Страны восходящего солнца в среднем приходится по 180 г рыбы в день! Это в 5-6 раз больше, чем в Европе и США. Рыба к столу японцев поступает через разветвленную сеть оптовых и розничных рынков. Корреспонденту "ЗР", побывавшему в российско-японском круизе по местам, где 150 лет назад был подписан Симодский договор, положивший начало дипломатическим отношениям между Россией и Японией, довелось увидеть рыбные рынки в Хакодатэ и Симоде.

Досье Город Хакодатэ расположен на юго-западе острова Хоккайдо. Население - около 300 тыс. человек. Город славится производством морепродукции из кальмара, добываемого в близлежащих водах. Копченый кальмар, пикантная солянка из него и тонко нарезанное филе известны по всей Японии.

Без душка

"Русь" пришвартовалась в порту Хакодатэ около 9 утра, так что на оптовый рынок мы опоздали, и дары моря уже "уплыли" к покупателям - в рыбные магазины, ресторанчики и на переработку. А вот розничный рынок, какие есть в каждом районе города, торговал вовсю. И поразил стерильной чистотой, ассортиментом и полным отсутствием специфического рыбного душка.

Вся рыба на прилавках лежит на подложках, обложенных льдом. Часть рыбы, крабов, кальмаров, осьминогов и другой неведомой нам морской живности ожидала покупателей в небольших аквариумах и бассейнах с проточной водой. Некоторые рыбины были уже разделаны. А вот икра хранится в холодильнике, а на витрине - искусно изготовленные муляжи.

Кстати, икра селедки ценится не меньше, чем лососевая. Ее употребляют в непривычном для нас виде - в ястыках или в виде отложенной на листьях морской капусты. Такую капусту солят, так как ее добывают не в этих водах, и Япония ее экспортирует, в том числе с Камчатки. Она долго хранится. Перед едой ее отмачивают и подают без термической обработки. Вкус - довольно своеобразный. И в ресторанах этот деликатес стоит недешево.

Рыбы же "знакомой" по приморскому рынку было мало. Ну разве что камбала, лосось и морской окунь, которого японцы называют "рыба с золотыми глазами". Правда, на наши рынки он "доплывает" перемороженный и весь помятый, практически теряя свои вкусовые качества.

В продаже много всякой некрупной прибрежной рыбешки, на которую сейчас сезон и она стоит дешево. Продается морская капуста и много всяких других водорослей, из которых делают салаты, варят супы, едят в сушеном виде, а у нас и за еду не держат.

Япония - страна дорогая

Надо сказать, что цены на морские деликатесы - краб, креветку, кальмар и моллюски - в Японии тоже достаточно высокие, если в пересчете с иен на рубли - 100 иен - около 26 руб. на начало июля. Небольшая кучка ракушек - 1000-1100 иен (260-280 руб.), кальмар (6 тушек - от 600 до 800 г) - 2500-2800 иен, небольшой краб - больше 2 тыс. иен, баночка красной икры (200 г) - 1400 иен.

Конечно, все эти цены надо рассматривать в привязке к зарплате. Как сказали нам переводчики, средняя зарплата - около 3 тыс. долларов, но Япония считается и одной из самых дорогих стран по стоимости жизни, в том числе по оплате жилья и других услуг.

Только свежий товар

Но вернемся к рыбным рынкам. Таких, как мы видели в Хакодатэ, рынков и более мелких лавок в стране великое множество. Говорят, только в Токио более 10 тысяч рыбных лавок, не говоря уже о специализированных отделах в крупных супермаркетах. Но в небольших городках рыба продается в основном на рынках и в лавках. Их преимущества - максимальная свежесть товара, так как он закупается мелкими партиями.

Владельцы таких рыбных мест, как правило, досконально изучили вкусы и предпочтения жителей, живущих в близлежащих кварталах. Они могут взять предварительный заказ от постоянных клиентов и приобрести рыбу на оптовом рынке специально для них. Говорят, купить в таких лавках вчерашнюю рыбу практически невозможно, потому что ее к концу дня попросту не остается...

Те, кто любит рыбу, но не любит ее разделывать, могут освободить себя от этого. Вам виртуозно почистят и разделают рыбину: это входит в стоимость покупки (конечно, речь идет о маленьких магазинчиках и рынках, а не о супермаркетах). А могут и приготовить сасими - кусочки филе сырой рыбы нескольких видов, красочно уложенные на специальные блюда.

Рыбный аукцион

На оптовый рынок Симоде мы приехали в 6.30, и жизнь там давно уже кипела. И опять-таки никакого специфического запаха, ничего, кроме запаха моря...

Причаливающие к берегу небольшие суденышки тут же разворачивают небольшие транспортеры, по которым из трюма-холодильника поднимают пластиковые лотки с рыбой, пересыпанной льдом.

Есть на оптовом рынке и ванны с проточной водой, где хранится живой товар, который и стоит дороже.

В некоторых лотках рыба уже отсортирована по размеру и разновидностям. Если нет, работники рынка тут же начинают ее сортировать и составлять аукционную партию. Как только подбирается 50-60 лотков, а это происходит довольно быстро, появляется аукционщик и начинает торги. Он гортанным голосом выкрикивает что-то на жаргоне, понятном только участникам аукциона. По крайней мере, переводчики смогли передать только общий смысл его диалога с покупателями. Он называет номер ящика и цену, виртуозно быстро определяя при этом победителя. Покупателями выступают те, кто торгует рыбой в розницу, владельцы кафе и ресторанов, а также переработчики.

Торги проходят очень быстро. А в это время готовится следующая партия рыбы. Причем в одном лотке может быть буквально пара рыбин или десяток кальмаров! Если в сегодняшнем прилове какого-то вида рыбы мало, а желающих купить ее несколько, естественно торги проходят жарче. Но аукционщик быстро успевает выявить победителя и быстро отметить в своей тетради, что продано, кто продавец и кто покупатель.

Труженики моря

Поговорить с тружениками моря оказалось сложно: оказывается, японские рыбаки - народ стеснительный. Но на одном из суденышек, уже разгрузивших трюм, нам удалось пообщаться. Причем словоохотливым оказался наемный работник, а хозяин "Самой счастливой", именно так называлось судно, молча слушал, изредка поправляя своего работника. Так мы узнали, что отпусков в нашем понимании у рыбаков не бывает. Они отдыхают в праздники и штормовую погоду. Расчет за сданную рыбу - безналичный: деньги на счет поступают в течение недели.

Владелец другого небольшого катерка оказался разговорчив. Оказывается, он не только занимается ловлей рыбы, но и организовывает рыбалку для туристов. Для этого в его арсенале есть несколько спиннингов.

В общем, секрет свежей рыбы на столе - достаточно простой: она должна попасть к покупателю в течение нескольких часов с момента вылова.

А у нас...

"Русь" вернулась во Владивосток накануне Дня рыбака, и в воскресенье корр. "ЗР" отправился на рыбный рынок на Спортивной набережной. В газетах писали, что утром там будет в продаже свежая рыба, за которой выстроились огромные очереди. Но к обеду ничего, кроме варено-мороженных креветок и крабов и неизвестно когда замороженной рыбной мертвечины, на прилавках не наблюдалось.

Вот и японские студенты удивлялись при разговоре с владивостокцами: как это, вы живете возле моря, и у вас нет рыбных рынков? А где вы покупаете свежую рыбу? Где повезет, отвечали мы. Уже не одно поколение владивостокцев выросло на обещаниях мэров построить рыбный рынок, но дальше виртуальных картин и макетов дело так и не дошло. Город у моря без свежей рыбы - нонсенс!