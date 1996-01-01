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Плюшевый мишка, который вас разорит
Наверное, мало найдется людей, которые бы в далеком детстве не засыпали без того, чтобы прижать к сердцу любимую плюшевую игрушку. К слову, многие не избавились от этой привычки и в сознательном возрасте, но сейчас речь не об этом. Например, у вас хватит мужества отдать на растерзание малолетнему отпрыску плюшевого медведя стоимостью $73 тысячи?
А именно такие баснословные деньги стоит новая игрушка фирмы немецкой фирмы Steiff. По признанию самих производителей, этот самый дорогой медведь из всех ныне существующих был изготовлен по случаю 125-летнего дня рождения фабрики. Специалисты не поскупились на юбилейное произведение игрушечной индустрии - ведь плюшевый медвежонок сделан из золота! Из этого драгоценного металла выполнен рот игрушки, мех изготовлен из золотых нитей. Вместо зрачков переливаются настоящие сапфиры, а радужная оболочка составлена из 20 крошечных бриллиантов.
В настоящее время фирма выпустила 125 экземпляров этого коллекционного юбилейного медвежонка, по одному на каждый год существования игрушечной фабрики.
Впрочем, плюшевый мишка сейчас по карману только миллионерам или особо ярым коллекционерам разнообразных медведей. Стоимость золотой игрушки составляет $73 тыс., правда в эту сумму входит еще и игрушечный слоник, тоже украшенный драгоценными камнями. Кроме того, счастливым обладателям практически бесценных мишек будет предложен ужин с руководством фирмы Steiff.
А между тем немцы не являются первопроходцами в изготовлении игрушек за баснословные деньги. Так, несколько лет назад Британская армия приобрела самый дорогой в мире игрушечный автомобиль на радиоуправлении. Стоимость его составила 5 млн фунтов стерлингов. Стоит отметить, что эта игрушка стала полезным приобретением для военных - она прокладывает тропинки через минные поля, чтобы солдаты могли безопасно передвигаться, не рискуя своими жизнями. Сам автомобиль, хотя и игрушечный, но достаточно большой по размеру. Им можно управлять как с помощью дистанционного пульта, так и непосредственно сидя за рулем.
Что же касается совсем детских "бесценных" игрушек, то в этом плане отличились производители "Барби". Они изготовили куклу за 100 тысяч евро. Столь дикая цена объясняется тем, что на кукле надето платье, украшенное настоящими бриллиантами.
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