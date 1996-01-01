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Площадь Луговая станет местом для отдыха

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Рабочий архитектурный проект реконструкции площади Луговой будет подготовлен уже в сентябре текущего года. Тогда же полный комплект всей документации передадут для согласования соответствующим службам, после чего наступит очередь реализации задуманного.

Как сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Владивостока Владимир ПРОКУРОВ, эскизный проект реорганизации объекта был утвержден примерно полгода назад. С этого момента специалисты "Промстройниипроекта" приступили к созданию основополагающего рабочего документа.

В соответствии с ним площадь, на которой в настоящее время процветает стихийная торговля, будет полностью видоизменена. Так, в районе кинотеатра "Владивосток", который сейчас находится на реконструкции, планируется организовать второй уровень. Вся торговля будет спрятана под площадь. Сама же Луговая получит статус многофункциональной территории, где горожане смогут не только совершать покупки, ожидать транспорт, но и отдыхать в тени деревьев, любуясь цветниками и клумбами.

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