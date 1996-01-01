Право на ошибку

Довольно часто при покупке некачественного товара мы расстраиваемся, но на возвращение денег или замену товара не надеемся и предпочитаем "не связываться". Как оказалось, восстановить справедливость не так уж трудно. Что для этого необходимо сделать, корреспонденту "ЗР" рассказала заведующая сектором отдела по защите прав потребителей управления торговли, услуг и защиты прав потребителей г. Владивостока Татьяна ЧЕРНОУСОВА.

Заявления, претензии или рекламации

Так что делать, если товар плохого качества приобретен и уже успел расклеиться, порваться и прийти в негодность? Прежде всего не нужно боятся предъявлять требования к продавцу - это совершенно нормально. Необходимо знать о существовании Закона "О защите прав потребителей". С помощью него легко разрешить проблему самостоятельно, без привлечения "тяжелой артиллерии".

Потребитель обязательно должен выражать свои требования в письменной форме, в виде заявления, претензии или рекламации. Можно написать самостоятельно, а можно обратиться к специалистам Управления торговли, услуг и защиты прав потребителя - здесь есть даже специальные бланки претензий, который очень легко заполнить. Документ составляете в двух экземплярах. Один относите продавцу некачественного товара, другой оставляете себе, дабы потом была возможность доказать, что письменное обращение к продавцу действительно было.

Требовать можно безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление, соразмерного уменьшения покупной цены, замены на товар аналогичной марки (модели, артикула), замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены, расторжения договора купли-продажи. Также закон дает право требовать полного возмещения убытков, причиненных вследствие продажи некачественного товара.

Совсем необязательно вручать претензию лично хозяину или директору магазина. Достаточно росписи продавца на бланке претензии, которая подтвердит факт принятия документа. Часто продавцы категорически отказываются и боятся расписываться на каких-либо документах. Тогда претензию можно направить в адрес предприятия заказным письмом. Есть и другой вариант: если магазинчик "квартирует" в торговом центре, претензию может принять администратор центра. Также можно передать документ продавцу в присутствии администратора. Если претензия предъявлена, а продавец ее не принял либо не прореагировал в сроки, определенные законом для конкретных требований, - путь к правде лежит через суд.

Гарантийные сроки

Итак, если товар оказался некачественным, потребитель вправе предъявить требования к продавцу, изготовителю или уполномоченному лицу. Но сделать это нужно в определенные сроки. В течение гарантийного срока можно предъявлять абсолютно любые претензии к товару. В отношении товара, на который гарантийные сроки не установлены, потребитель может предъявить требования в течение двух лет, если сам докажет, что товар не соответствует нормам качества.

Для сезонных товаров, таких как обувь и одежда, сроки исчисляются с момента наступления соответствующего сезона. При покупке товара по почте срок исчисляется со дня доставки товара потребителю. В любом случае гарантийный срок отсчитывается с того момента, когда человек начал использовать товар по назначению. Например, стиральную машину купил 11 числа, а подключил 22 числа, на что имеются соответствующие справки. Значит, гарантийный срок отсчитывается с 22 числа.

Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека или иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.

Важный шаг к возврату потраченных средств - независимая экспертиза товара. Она проводится тогда, когда между покупателем и продавцом возник спор о причинах возникновения дефекта купленной вещи. Если на момент предъявления претензии гарантийный срок не прошел, экспертизу проводит продавец за свой счет. Если срок прошел или на этот товар не установлен - тогда покупатель. Однако когда выяснится, что причиной порчи товара явился изначальный брак или ненадлежащее либо неосторожное использование, виновный в случае необходимости компенсирует проведение экспертизы "невиновному".

Замена или возврат

Нужно четко уяснить: в части сроков устранения недостатков товара, замены его на аналогичный или возврата уплаченных денежных средств именно потребитель диктует свои условия. Продавец обязан согласовывать с потребителем предложенные сроки. "Некоторые продавцы бытовой техники пытаются навязать свои условия по срокам ремонта и устранения недостатка товара и указывают их в квитанциях. С этим соглашаться нельзя", - говорит Татьяна Черноусова.

В зависимости от требований потребителя закон указывает сроки их выполнения. Например, обнаруженные недостатки товара должны быть устранены продавцом незамедлительно, если иной срок не определен соглашением сторон. Замена товара ненадлежащего качества должна быть произведена в 7-дневный срок со дня предъявления требования, а при необходимости дополнительной проверки качества товара продавцом - в течение 20 дней. Если в момент предъявления требования у продавца такого товара нет, то он должен заменить товар в течение месяца. В случае отказа от исполнения договора купли-продажи продавец обязан в течение 10 дней с момента предъявления требования вернуть сумму, уплаченную за товар.

Клиент почти всегда прав

В 90-95% случаев конфликты улаживаются в досудебном порядке. Важно, что чаще всего удовлетворяются требования потребителя. Неслучайно в городское управление поступает по 5-6 звонков в день. Кстати, можно "разрулить" даже ситуацию с некачественной юбкой, купленной где-нибудь на уличном базарчике, где не то что чек не дали, но и в лицо вас не узнают на следующий день. Такие прецеденты случались.

Сейчас наиболее остро стоит проблема продажи некачественных сотовых телефонов. И в этом вопросе более сговорчивыми оказываются мелкие предприниматели. С монополистами гораздо сложнее - в претензионном порядке вопросы практически не решаются, и людям за защитой своих прав приходится обращаться в суд.

К слову, мнение о том, что плохие продавцы не дают проходу несчастным покупателем тоже не верно. "Потребитель не всегда корректен и зачастую выставляет завышенные требования к продавцу или желает, чтобы мы совершали действия, выходящие за рамки наших полномочий, - говорит Татьяна Черноусова. - Иногда хотят, чтобы мы "срочно выезжали на место", как скорая помощь. А вот продавцы напротив, стали грамотнее и человечнее..."