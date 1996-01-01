Прогулка у моря

С городской набережной у меня всегда были особые отношения: знакомство с Владивостоком началось именно с нее, и поэтому каждый раз, приезжая в город, я прямо с поезда отправлялась туда. К морю. Заскочишь на рыбный рынок, возьмешь пива, креветок, и - на ступеньки, которые спускаются к морю, недалеко от дельфинария. Болтая в воде ногами, хорошо болтать и с другом, прикатившим с другого конца страны только ради этих минут. Море слизывает соленым языком заботы, с каждым глотком пиво становится вкуснее, а жизнь - яснее и проще.

Впервые я увидела этот уголок Владивостока пару лет назад и почему-то вспомнила Хабаровск начала 90-х: разбитый асфальт, самодельные прилавки с безумными китайскими поделками, которые язык не повернется назвать игрушками, теснота и грязь, грязь, грязь... Плюс к этому - бесчисленные продавцы шаурмы, которых не было пятнадцать лет назад. Глядя на все это и сравнивая картину с более "причесанным" Хабаровском (во Владивостоке вообще любят сравнивать свой город с соседом - чаще в пользу последнего), я жалела горожан: это место - единственное, где они могут более-менее отдохнуть...

После долгого перерыва я снова пришла на набережную - не сказать, чтобы она стала абсолютно другой, но кое-какие изменения все же произошли. Немного поубавилось грязи, вернее, ощущения былой неопрятности. Вроде бы, как и раньше, кое-где на дороге валяется мусор, и на пляже бутылки лежат вперемешку с загорающими, но неприятного чувства это не оставляет: подметать, что ли, стали чаще?

...Из воды больным зубом по-прежнему торчит дебелая женщина из камня. Говорят, это местная Русалочка. Пусть так, но ее нелепость в сочетании с квадратом мертвого морского фонтана раздражает особенно: наверное, из-за осознания их неизменности на фоне перемен на набережной. Идем дальше. Почти исчезли лотки с отвратительными китайскими игрушками, пара столиков с лотереями за 10 рублей вполне терпимы. Навстречу - две девушки верхом на лошадях. Мило, конечно, но соседство с большими и все же непредсказуемыми животными на довольно узкой дороге заставляет почувствовать себя немного неуютно. Кстати, навоза на асфальте уже не заметно. Наверное, все же есть кому убирать.

Дальше - еще одно приятное обновление: лотки с мороженым теперь "спрятались" в симпатичные деревянные домики. В такой же "одежке" - одно из заведений, предлагающих шаурму. Кстати, теперь на набережной только две торговых точки, где можно купить этот восточный фаст-фуд.

Дальше. Рыбный рынок расползся мелкими ларьками по пятачку перед океанариумом. Может быть, это удобнее, но пропало очарование изобильного рынка, где лениво разгуливала толстая кошка. Разрослись летние кафешки. Уже можно не искать место, чтобы посидеть-поесть-попить да еще и на море поглазеть. Вообще, заведений разного уровня стало больше - от банальных "грибков" до оригинальных кафе вроде "Клёва", выстроенного в виде корабля. Это прибавило набережной уюта и несколько баллов в виртуальную зачетку.

Даже парк аттракционов ожил - раньше калеки-карусели стыдливо прятались за грязным забором. Теперь эта часть набережной стала едва ли не лучшей - во всяком случае, есть где недорого развлечь детишек: колесо обозрения, автодром, американские горки, тир... В общем полтора десятка предложений от 20 до 100 руб. Еще плюс - несмотря на приличный детский парк, по всей набережной стоят горки-качели: такая забота о детях радует.

В общем, если подвести итог этой небольшой прогулки, то можно смело ставить набережной твердую "четверку" - особенно сравнивая с прежней "троечкой".