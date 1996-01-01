Цены на жилье - "задумались"

Лето принесло на рынок вторичного жилья во Владивостоке некоторое снижение активности покупателей. Это не замедлило сказаться и на ценах. Так, в центральных районах города, по данным информационно-аналитического отдела ТД "Аском", средняя цена 1 кв. метра жилья в июне оказалась в среднем на уровне $ 1227. По сути, это уровень апреля. А в мае он был ниже на $ 28.

Жилье в районах средней удаленности, поднявшись за май в цене более чем на $ 200 за 1 кв. м, начало терять покупателей, и в июне было вынуждено незначительно подешеветь - на $ 18.

Стабильный рост цен на вторичное жилье пока характерен для окраинных районов. В июне "квадрат" здесь подорожал на $ 24 и составил в целом $ 930. Этот уровень цен по районам средней удаленности от центра был преодолен в феврале этого года, а по центральным районам - в августе прошлого!

В целом цена 1 кв. м вторичного жилья в июне была лишь на $ 12 дороже, чем в мае, - $ 1084. И по сравнению с майским рост цен в июне был примерно в 4,6 раза меньше. Можно предположить, что довольно бурный весенний рост цен этого года успешно завершился, и теперь этот рынок начал стабилизироваться на новом, довольно высоком уровне.

За полгода жилье на вторичном рынке Владивостока подорожало чуть более чем на 24%. Столь резкое подорожание в какой-то степени объясняется недостатком на рынке нового жилья, что принуждало покупателей приобретать квартиры на вторичном рынке.

В июне гостинки 12 кв. м в городе по разным районам продавались по ценам от $ 965 до $ 1400 за 1 кв. м площади, гостинки 18 кв. м - от $ 840 до $ 1325, 1-комнатные хрущевки - от $ 860 до $ 1415, 1-комнатные квартиры новой планировки - от $ 960 до $ 1330, 2-комнатные хрущевки - от $ 860 до $ 1164, 2- комнатные квартиры новой планировки - от $ 775 до $ 1370, 3-комнатные хрущевки - от $ 650 до $ 1160, 3-комнатные квартиры новой планировки - от $ 640 до $ 1125. Цена 1 кв. м 4-комнатной квартиры была от $ 550 до $ 1020.

Спрос по-прежнему оставался перекошен в сторону некондиционного по европейским стандартам жилья. Чаще всего покупались гостинки и 1-комнатные квартиры. Реже - 2- комнатные и еще реже - 3-комнатные. Продажи 4-комнатных квартир стали относительно редки. Квартиры большой площади приобретают более состоятельные люди, а для них приоритетнее покупка жилья в новострое.

Специалисты рынка недвижимости полагают, что объективных причин для высоких темпов роста цен на жилье вторичного заселения во Владивостоке нет.

Уже во второй половине этого года рынок, возможно, почувствует эффект мероприятий по повышению доступности жилья, которые декларированы пакетом новых законов РФ, постепенно, в течение этого года, вводящихся в действие. Кроме того, качество предлагаемого на вторичном рынке жилья сегодня невысокое - его потребительские свойства не отвечают современным нормам, и оно большей частью морально устарело.