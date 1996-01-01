"Билайн" добрался до Тихого океана

ОАО "ВымпелКом Коммуникации" сообщило о приобретении 84,4% акций ЗАО "Сахалин Телеком Мобайл", владеющего лицензиями на связь в Сахалинской области.

Цена сделки - $ 51,2 млн. Таким образом, Сахалин станет для "ВымпелКома" своеобразным трамплином для завоевания рынка сотовой связи всего Дальнего Востока. Как сообщили RBC daily в пресс-службе компании, в настоящее время "ВымпелКом" имеет лицензии только в двух дальневосточных регионах, поэтому ему приходится применять "альтернативные пути выхода на сотовый рынок, то есть приобретать местных операторов". Именно это, как считают аналитики, послужило причиной того, что компания заплатила за сахалинского оператора сотовой связи довольно высокую цену.

По мнению аналитиков, для "большой тройки" российских сотовых компаний Дальний Восток вообще, и Сахалин в частности, сегодня является наиболее перспективной территорией с точки зрения развития бизнеса. В отличие от центральной России, дальневосточный рынок мобильной связи еще не насыщен.

Первая сахалинская компания сотовой связи ЗАО "Сахалин Телеком Мобайл" (СТМ), образованная в 1994 г., поменяла собственника. ЗАО "ВымпелКом Коммуникации" распространило вчера информацию о приобретении 84,4% акций СТМ за $ 51,2 млн. Приобретенная компания владеет лицензиями на предоставление услуг мобильной связи в стандартах GSM-1800 и D-AMPS в Сахалинской области, где проживает примерно 550 тыс. чел. По оценкам специалистов СТМ, ее абонентская база на конец июня 2005 г. составила более 96 тыс. абонентов, в том числе более 95,5 тыс. абонентов в стандарте GSM. Это, по данным СТМ, соответствует 45,7% всего сотового рынка Сахалина. По условиям сделки, "ВымпелКому" также пришлось выкупить 60%-ную долю в ОАО "Сахалин Телеком Лимитед" (СТ), являющемся альтернативным оператором фиксированной связи, за 5 млн долл. До сих пор основным акционером обеих компаний была британская Cable and Wireless plc., ей принадлежали 61,4%-ная доля в CTM и 60%-ная доля в CT.

В качестве мажоритарного акционера "Сахалин Телеком Лимитед" "ВымпелКом" будет обязан сделать все от него зависящее, чтобы СТ погасил свой долг в размере $ 2,2 млн перед бывшими британскими хозяевами. В будущем ЗАО "ВымпелКом" собирается избавиться от своих акций "Сахалин Телеком Лимитед", продав их.

По мнению аналитика ИК "АТОН" Елены БАЖЕНОВОЙ, ОАО "ВымпелКом" выкупил 84,4% акций сахалинского оператора сотовой связи за достаточно высокую цену. Она говорит, что за каждого абонента СТМ компания заплатила более $ 600. "Это дорого", - поделилась своим мнением с RBC daily г-жа Баженова. Но с другой стороны, пояснила она, у "Сахалин Телеком Мобайл" хорошие позиции, так как компания занимает почти половину рынка сотовой связи Сахалинской области. К тому же у "ВымпелКома" до сих пор не было лицензии на предоставление услуг сотовой связи на территории Сахалинской области. С покупкой СТМ эта проблема автоматически решается, и теперь сети "Билайн" открыт путь на региональный рынок сотовой связи.

Но только одним Сахалином амбиции "ВымпелКома" не ограничиваются. "Наша стратегия - 100%-ное покрытие российской территории, за исключением, конечно же, тайги и нелюдимой тундры", - сообщила RBC daily пресс-секретарь ОАО "ВымпелКом" Юлия Остроухова. По ее словам, компания "везде старается строить свои собственные сети, однако Дальний Восток является единственной территорией России, где у "ВымпелКома" нет лицензий на предоставление услуг сотовой связи. "Поэтому мы применяем альтернативные пути выхода на рынок, то есть приобретаем местных операторов", - говорит Юлия Остроухова. В настоящее время в Дальневосточном регионе компания работает в Амурской области и на Камчатке, а также начинает осваивать Сахалин.

По мнению пресс-секретаря "ВымпелКома", рынок сотовой связи Дальнего Востока является одним из наиболее перспективных. С ее точки зрения, услуги сотовых операторов наиболее востребованы в удаленных от райцентров малых населенных пунктах, где нет фиксированной связи. "Там мы можем стать единственным оператором, оказывающим услуги связи, в том числе у людей появится возможность пользоваться Интернетом, так как "Билайн" - крупнейший оператор в России, предоставляющий доступ к сети Интернет через GPRS", - пояснила она.

По словам владельца сайта "Телеком в России" аналитика Алексея КОНДРАШОВА, в настоящий момент сотовые компании ищут выходы на дальневосточный рынок мобильной связи, потому что остальные рынки уже насыщены. И только работая на рынке Дальнего Востока, компании могут рассчитывать на хорошие темпы роста как абонентской базы, так и прибыли. По данным г-на Кондрашова, в 2004 г. в Приморском крае объем рынка сотовой связи составил $ 154 млн, что примерно на 40% больше, чем в 2003 г.

При этом Приморье является одним из "флагманов" дальневосточной "мобилизации". На Сахалине ситуация с насыщенностью рынка сотовой связи значительно хуже. В 2004 г. общий объем рынка услуг связи Сахалинской области составил $ 86 млн, а рынка мобильной связи - всего около $ 17 млн. При этом он активно развивается, его рост по сравнению с 2003 г. составил более 30%. Такая ситуация в Сахалинской области продержится еще год-полтора, а потом местный рынок мобильной связи окажется насыщенным. В других регионах Дальнего Востока это произойдет еще быстрее.