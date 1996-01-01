Эксклюзивные колбасы летят на восток

Московская компания "Дымов" и приморский "Ратимир" 6 июля заявили о начале сотрудничества. Отныне дымовские колбасы на Дальнем Востоке будут распространяться через сеть фирменных магазинов "Ратимир". Это позволит московскому игроку расширить свое присутствие в регионе. Как считают аналитики, у "Дымова" есть все шансы занять одно из ведущих мест на рынке мясных деликатесов Дальнего Востока, главное, не допустить ошибки при выборе маркетинговой стратегии.

Досье Компания "Дымов", основным владельцем которой является Вадим ДЫМОВ, создана в Москве в 2001 г. Выпускает колбасы, сосиски и мясные деликатесы под одноименной маркой. Продукция "Дымова" ориентирована на потребителя в ценовом сегменте "средний" и "выше среднего". Оборот компании в 2003 г. составил почти $ 55 млн против $ 20 млн. Вадим Дымов также является совладельцем приморской компании "Ратимир", которой принадлежат мясокомбинаты во Владивостоке, Находке и Уссурийске. По данным "Ратимира", его оборот в 2003 г. составил порядка $ 130-140 млн. Доля приморской компании на рынке колбасных изделий и полуфабрикатов Дальневосточного региона достигает 45%.

Московский "Дымов" с помощью приморского "Ратимира" собирается завоевать рынок мясных деликатесов Дальнего Востока. Об этом сообщила PR-директор компании Лариса ШИШКИНА. "Мы собираемся поставлять в фирменные магазины торговой сети "Ратимир" сырокопченые деликатесы, которые долго не портятся. Они как хорошее вино: чем выдержаннее, тем вкуснее", - пояснила она.

Для начала "Дымов" планирует ежемесячно поставлять на Дальний Восток порядка 5 тонн готовой продукции, в дальнейшем эта цифра увеличится. По данным PR-директора "Дымова", на прилавках магазинов сети "Ратимир" в скором времени появятся колбасы линии "Высокая кухня", которые изготовляются с добавлением коньяка, красного вина, шафрана и имбиря: "Австрийская", "Бургундия", "Шафран" и "Имбирная". Все они позиционируются как продукция премиального сегмента рынка.

В настоящее время, как рассказала Лариса Шишкина, на дальневосточном рынке колбасных изделий и полуфабрикатов под торговой маркой "Дымов" представлены классические сырокопченые колбасы, например, "Сервелат", "Столичная", "Брауншвейгская" и так далее.