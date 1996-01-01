Сбербанк возьмет в залог недвижимость

В середине июля Сбербанк России упростит схему оформления залога. Теперь банк будет выдавать ипотечные кредиты под поручительство третьих лиц и залог имущества (в настоящее время такие кредиты выдаются Сбербанком под поручительство третьих лиц либо под залог имущества).

Также изменится и методика расчета платежеспособности клиента, что позволит клиенту с меньшим доходом "взять в долг" у банка большие деньги. Кроме того, с июля банк сократит величину минимального первоначального взноса до 10% по всем ипотечным кредитам. По мнению экспертов, Сбербанк делает это для того, чтобы остановить сокращение своей доли на рынке ипотечного кредитования.

В некоторых регионах Сбербанк прочно удерживает 80% рынка потребительского кредитования. Однако общероссийской тенденцией стало постепенное сокращение его доли на рынке потребительского кредитования. По данным Ассоциации российских банков (АРБ), в 2003 г. на Сбербанк России приходилось 46,6% рынка ипотечного кредитования, в 2004 г. его доля немного сократилась - до 45%. Эксперты полагают, что тенденция к падению доли банка на рынке продолжится и в 2005 г. он будет контролировать не более 36% рынка ипотечного кредитования.

Руководство банка, разумеется, не могло не заметить постоянного сокращения рыночной доли Сбербанка. Крупное нововведение в регламенты Сбербанка произошло в июле 2003 г., когда были внесены изменения в расчет платежеспособности заемщика, позволяющие увеличить сумму кредита более чем в два раза. Для вычисления максимальной суммы кредита помимо дохода по основному месту работы банк стал учитывать доход, полученный от работы по совместительству, либо доход от занятий частной практикой, подтвержденный налоговой декларацией. Изменились и условия предоставляемого обеспечения. Минимальное количество поручителей сократилось до двух. В начале этого года банк вновь пошел на уступки, начав выдавать кредиты до 45 тыс. руб. без залогов и поручительств.

Как ожидается, с 15 июля этого года вступит в действие новый регламент выдачи потребительских кредитов Сбербанка России. Если раньше заемщику давались деньги только под поручительство третьих физических лиц, то сейчас планируется внедрить смежную схему, задействовав в ней еще и недвижимое имущество заемщика. Теперь стоимость жилья будет влиять на расчет величины кредита, выдаваемого банком.

Ожидается, что новой схемой кредитования будут пользоваться люди, получающие ипотечные кредиты и не обладающие достаточным официальным доходом. Теперь часть кредита, предоставляемого таким заемщикам, будет рассчитываться исходя из заработной платы, а другая часть - уже после оценки стоимости жилья. Пока неизвестна схема реализации этого нововведения. Известно только, что клиенту при передаче в залог имущества придется выкладывать дополнительные деньги за оценку этого имущества и его страховку. В самом Сбербанке России информацию не опровергли, но и не подтвердили, сославшись на коммерческую тайну. В то же время представители банка добавили, что процесс разработки и внедрения новых кредитных продуктов идет постоянно.

"Стремление банков найти дополнительные гарантии для обеспечения возврата потребительских кредитов понятно, - сказала экономист "Альфа-Банка" Наталья ОРЛОВА. - Жилье - это единственное, чем в большинстве случаев владеют небогатые клиенты Сберегательного банка, а они с опаской будут пользоваться новой схемой". По мнению Натальи Орловой, рынок кредитов, учитывающих заработную плату заемщика, перенасыщен, и этот шаг - не более чем поиск новой схемы кредитования населения. Сходное мнение высказывает эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег СОЛНЦЕВ. Он считает, что новая схема расширит спрос населения на кредитные ресурсы, что в свою очередь отразится на объеме выданных банком кредитов. "В то же время этот кредит не будет массовым, так как было бы достаточно глупо при покупке автомобиля отдавать в залог квартиру, в которой живешь, - говорит Олег Солнцев. - В первую очередь это нововведение - для людей, желающих улучшить свои жилищные условия".

Подобная схема кредитования будет выгодна тем людям, которые уже владеют несколькими объектами недвижимости. Такую точку зрения высказал руководитель отдела банковских рейтингов агентства "Эксперт РА" Василий КАШКИН. "С юридической точки зрения это возможно и сейчас, - считает он. - Сбербанк никакого прорыва здесь не сделал. При этом ценность залога - единственной квартиры человека - сомнительна. По существующему законодательству владельца недвижимости практически невозможно выселить". По мнению г-на Кашкина, если человек уже владеет приватизированной недвижимостью и, отдав в залог старую квартиру, покупает новую, то в случае появления просроченной задолженности у него можно будет забрать одну из квартир. "Если же он не владеет ничем, кроме квартиры, куда его можно будет выселить? - рассуждает эксперт. - Это не будет радикальным моментом в развитии потребительского кредитования, это дополнительный фактор, рассматриваемый банком при выдаче кредита".

"Предоставление в залог какого-нибудь имущества - это устоявшаяся во всем мире практика, - сказал начальник управления федеральных программ Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Денис ГРИШУХИН. - Здесь Сбербанк не изобрел ничего нового".