Второе дыхание приватизации

Темпы перевода жилья из государственной в частную форму собственности в г. Владивостоке за полтора года до окончания бесплатной приватизации существенно выросли. Если в 2003-2004 гг. в городе было подано 7 114 заявлений на приватизацию жилья, то в 2004-2005 гг. этот показатель вырос до 12 273. Соответственно, количество подписанных договоров выросло с 6 446 до 11 285 и выдано договоров - с 6 087 до 8 893.

Специалисты, занимающиеся вопросами приватизации, отмечают, что сейчас пошел наиболее "трудный контингент" - люди, которые долгое время не решались на приватизацию по различным причинами. Зачастую они излишне перестраховываются. Например, приносят справки о том, что они не принимали участия в приватизации жилья раньше, хотя для тех, кто имеет прописку по месту приватизации жилья до 4 июля 1991 г., эта справка абсолютно не нужна.

Прием заявлений на приватизацию в г. Владивостоке происходит по адресу: Партизанский пр-т, 20, по понедельникам, вторникам и средам, с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Получить консультацию можно по тел. (4232) 44-68-31.