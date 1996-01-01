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Поспешишь - останешься без лицензии
За 2004 г. Федеральный лицензионный центр Госстроя России провел 37 тысяч проверок строительных организаций, а также предоставляемых в этой сфере услуг. На заметку было взято 2 800 лицензиатов, значительная часть которых была лишена лицензий.
Еще 30% были обвинены в недостаточном контроле за проводимыми на строительном объекте работами. Конечно, это не единственный возможный вид проверок.
Впрочем, Александр ТОЛКАЧЕВ, генеральный директор Федерального Лицензионного центра ГР, уверен, что все возможные проверки должны быть совершены до начала строительных работ. Более того, начало строительства без выданного на то разрешения уже является поводом для отзыва лицензии.
По словам Александра Толкачева, лишить ту или иную организацию лицензии сегодня не так уж и просто. И сделать это можно только через суд. Так, за прошлый год было рассмотрено 24 дела об аннулировании лицензий, в этом году предстоят слушания по 71 делу. Основная причина - несоблюдение лицензионных требований.
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