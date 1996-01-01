Московские окна с видом на Японское море

Цены на недвижимость в столице Приморья не намного ниже, чем в столице России. Московская инвестиционная корпорация "Квартира.Ру" вложит деньги в строительство жилья во Владивостоке.

Как сообщила пресс-служба администрации приморской столицы, соответствующее соглашение между властями города и руководством холдинга было подписано в начале июля.

Строительство первого "московского" дома в квартале 71Б Владивостока должно начаться в сентябре текущего года, а во втором квартале 2007 г. в него смогут въехать первые жильцы, сообщил директор корпорации "Квартира.Ру" Николай РУМЯНЦЕВ. Возведением здания, подводкой всех необходимых коммуникаций к нему и благоустройством прилегающей территории займутся строительные фирмы Владивостока. Москвичи, со своей стороны, профинансируют все работы, а также будут осуществлять контроль за их ходом.

Предполагается, что здание общей площадью около 17 тыс. кв. м будет состоять из 6 секций с переменной этажностью (14 и 16 этажей). Благодаря тому, что "московский" дом будет располагаться в нижнем ценовом сегменте, квартиры в нем будут доступны максимально широкому числу жителей Владивостока, считают в столичной инвестиционной корпорации. Стоимость квадратного метра площади в "московском доме", по данным мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА, будет составлять не более $ 900. Причем московских инвесторов обязали передать 10% жилья в нем в собственность городской администрации. Если первый инвестиционный проект окажется успешным, москвичи приступят к строительству ряда жилых домов в других районах Владивостока.

Надо сказать, что московские инвесторы давно уже присматриваются к приморской столице. В конце мая 2004 г. руководство корпорации "Квартира.Ру", которая в те времена носила название "Группа компаний "Правовой центр жилья", объявило о застройке квартала 71Б. Новый жилой массив должен был получить громкое название "Московский". Предполагалось, что на возведении микрорайона будут работать московские строители. Его площадь, по предварительным оценкам, должна была составить порядка 150 тыс. кв. м. В присутствии официальных лиц, представляющих российскую и приморскую столицы, был даже заложен первый камень "стройки века".

Однако возведение "московского" района так и не началось, хотя власти города обещали обеспечить москвичам наиболее благоприятные условия для деятельности. Специалисты строительного рынка Приморья выдвигают несколько версий, почему столичные инвесторы так и не приступили к возведению микрорайона "Московский". Согласно одной из них, пауза в строительстве затянулась из-за принятия пакета новых жилищных законов: мол, москвичи не смогли сразу определиться в новой ситуации. Согласно другой версии, место инвестиционной корпорации "Квартира.Ру" в секторе массового строительства жилья во Владивостоке попыталась занять другая компания, что вполне вероятно, так как столица Приморья по ценам на недвижимость стоит на 3-м месте после Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время средняя цена квадратного метра в городе превышает $ 1000, а мест для застройки там значительно больше, чем в Питере и Москве вместе взятых.

На недавней встрече Владимира Николаева с первым заместителем мэра Москвы Юрием РОСЛЯКОМ отмечалось, что интерес к инвестированию жилищного строительства в приморском городе проявляют многие инвесторы и девелоперы столицы.

"Наши предприниматели готовы начать во Владивостоке строительство 100 тыс. кв. м жилья", - заявил Юрий Росляк.

Как пояснил пресс-секретарь первого заместителя московского градоначальника Леонид БРАТКИН, "столичным фирмам выгодно вкладывать деньги в активно развивающийся регион, в строительство там современного комфортного жилья, реализуя опыт, накопленный в Москве".

Руководитель аналитического центра IRN.ru Олег РЕПЧЕНКО продолжил мысль, высказанную столичным чиновником. "На строительном рынке Московского региона конкуренция стала слишком сильной, - рассказал он. - К тому же цены на недвижимость в Москве в настоящее время практически уперлись в потолок, и ближайшие год-два заметного роста цен не предвидится".

В то же время, по мнению аналитика, многим регионам еще только предстоит пережить скачок цен на жилье: в настоящее время там сложилась ситуация, близкая к той, что существовала на рынке недвижимости Москвы года три назад.

"В некоторых городах Урала за последний год цены поднялись на 30-40% - пояснил Олег Репченко. - Примерно такая же ситуация сложилась и во Владивостоке. Там жилье в современных новостройках продается не намного дешевле, чем в Москве". Вот и получается, что столичным инвесторам стало выгоднее работать в регионах.