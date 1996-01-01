Деликатесы от ТИНРО

В канун Дня рыбака представители дальневосточной науки в лице ТИНРО-Центра провели презентацию уникальных промышленных биотехнологий переработки морских продуктов. Во вторник в здании краевой администрации прошла выставка "Наука - рыбакам". Познакомиться с новыми технологиями промышленной переработки даров моря собралось большое количество руководителей рыбопромышленных компаний и просто все желающие.

Перед тем как перерезать ленточку директор ФГУП "ТИНРО-Центр" Лев БОЧАРОВ в своем выступлении отметил, что данное мероприятие дает возможность всем заинтересованным компаниям, занятым в добыче и переработке биоресурсов, взять на вооружение те новаторские идеи, которые ученые разработали для производства. "Стремительное развитие этого рынка заставляет нас искать новые решения. Рыбная отрасль не должна находиться в стагнации. Имея значительную ресурсную базы, мы обязаны получать от ее эксплуатации максимум прибыли. И сделать это можно за счет внедрения инноваций. Что, собственно, сегодня наш институт и прелагает", - подытожил Лев Бочаров.

Наука не обманула ожиданий. Такого количества необычных образцов продукции из рыбы, моллюсков, морской капусты не смог бы предложить ни один даже самый большой супермаркет. Взять хотя бы консервы "Паштет из двухстворчатых моллюсков и рыбы", "Спизула натуральная", "Кукумария бланшированная в ароматизированном масле".

Но если консервами уже трудно удивить потребителя, то возрождение рыбной кулинарии рассматривается специалистами ТИНРО как одно из самых перспективных. Поэтому на выставке представлена отдельная линейка рыбной кулинарии. "Продукты на основе молок - отличные закусочные и самостоятельные блюда, - рассказывают тинровцы. - Нами разработаны принципиально новые рецептуры: "Солянка из молок с морской капусты", "Молоки тушенные с луком" и многое другое. Производство блюд из молок - веяние времени. Еще недавно молоки минтая для добывающих компаний не представляли ценности. Суда даже не морозили их, предпочитая пускать на рыбную муку. Сегодня, когда на рынке появились технологии, позволяющие производить из них продукцию, востребованную у потребителя, спрос на них значительно возрос".

Отдельно стоит остановиться на продуктах, изготовленных из местных видов моллюсков. Учеными подмечено, что их вкусное и питательное мясо богато не только белками, как большинство морепродуктов, в нем также присутствуют вещества, обладающие лечебно-профилактическим эффектом. К примеру, в тканях анадары и спизулы обнаружены биологические соединения, предупреждающие инфаркт миокарда и образование тромбов, а также антиоксиданты, необходимые при лечении гипертонии, артрита и восстановления организма после радиационных поражений. Но при этом мясо этих моллюсков является диетическим, так как содержит менее 1% жира.

- Ценность наших разработок для рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих компаний более чем очевидна. Мы прелагаем им готовые продукты, которые они могут купить и сразу же внедрять в производство. Для них наши разработки - это прежде всего, значительное увеличение товарной стоимости одной тонны или килограмма сырья, - утверждает директор ТИНРО-Центра Лев Бочаров. - Причем рентабельность их бизнеса может возрасти в десятки, а то и в сотни раз. Например, приморские компании активно добывают кальмара и используют в основном тушки и щупальца. Но мало кто знает, что отдельные виды продукции, произведенные из внутренностей кальмара, в сотни раз превышают стоимость самой тушки. А у нас есть такая технология, и мы предлагаем компаниям ее приобрести.