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В погоню за кальмаром
Впервые за последние десять лет местные рыбодобывающие компании выходят на промысел кальмара в Японское море.
Как сообщил "ЗР" вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Александр ПЛАТОНОВ, участие в путине примут 9 компаний. Общее количество флота, выставляемого рыбопромышленниками, превысит 20 единиц. От мощности траулеров будет зависеть и район промысла, суда типа РС будут рыбачить в пределах 12-мильной зоны, а более крупные направятся в центр Японского моря. Там в настоящее время уже вовсю работает кальмарная экспедиция, насчитывающая более 270 судов, большинство которых имеют иностранную прописку.
"Надеемся, что путина станет удачной, - утверждает Александр Платонов. - На протяжении долгих лет квоты на кальмар не выбирались, а это довольно значительные объемы, превышающие 50 тыс. тонн. Для того чтобы рыбалка была успешной мы организовали штаб путины руководить которым будут специалисты ТИНРО-Центра"
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