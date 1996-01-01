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Samsung обновил линейки IT-продуктов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Владивосток стал вторым после Санкт-Петербурга городом России, где компания Samsung Electronics провела конференцию, посвященную представлению обновленных линеек IT-продуктов всемирно известного брэнда.

В приветственном слове к участникам директор представительства Samsung Electronics во Владивостоке БЭ ХУН отметил рост рынка premium-продуктов в России. "Преуспеет та компания, которая сможет показать рынку новые технологии на ранней стадии", - уверен г-н Хун. Похоже, Samsung в этом плане в первых рядах.

Вниманию партнеров Samsung были представлены новейшие ноутбуки, ЖК-мониторы, принтеры и многофункциональные устройства.

Представляя новые модели, специалисты московского офиса Samsung Electronics отметили большие амбиции компании по ноутбукам. В частности, если в 2004 г. доля Samsung на российском рынке ноутбуков составляла 8% (5-е место), то уже в I квартале 2005 г. она выросла до 12%. "Сильная сторона наших моделей - это дизайн", - утверждают москвичи. По их словам, в настоящее время отмечается тенденция к увеличению диагонали экрана ноутбуков. Если в 2004 г. доля ноутбуков с 15-дюймовым и более экраном составляла 58%, то к 2007 г. она может вырасти до 74%.

Изюминкой презентации стал ультрапортативный компьютер, получивший название Q30. Вес этого ноутбука в стандартной конфигурации составляет около одного килограмма (если быть совсем точным, 1080 граммов), а толщина - всего 18,3 мм. В устройстве использованы материнская плата на основе чипсета Intel 855GME со встроенным графическим контроллером и процессор Intel Pentium M 733 (тактовая частота 1,1 ГГц, 2 Мб кэш-памяти второго уровня). Объем оперативной памяти составляет 512 Мб, емкость жесткого диска - 40 Гб.

Участники конференции отметили, что самым сильным направлением Samsung Electronics были, есть и остаются мониторы. В частности, только в Россию компания поставляет более 50 моделей мониторов, прочно удерживая первое место на рынке (35% против 27% у ближайшего преследователя LG).

Во Владивостоке из новых разработок, в частности, был представлен новый жидкокристаллический монитор SyncMaster 721S с диагональю 17 дюймов. Устройство поддерживает разрешение 1280 х 1024 точки (шаг пикселя 0,264 мм), имеет среднее время отклика 8 мс и обладает углами обзора по горизонтали и вертикали в 160°. Размеры жидкокристаллического монитора составляют 388 х 406,3 х 215,7 мм (вместе с подставкой), вес 6 кг. Энергопотребление, по заявлениям производителя, не превышает 34 Вт (приблизительно 2 Вт в режиме ожидания).

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