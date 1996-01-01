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Не дайте ремонтникам себя обмануть
Итак, вы решили, что пора улучшить жилищные условия, или вы приобрели жилье в новостройке без отделки и вам просто необходимо провести отделочные работы.
Чтобы уберечься от недобросовестных компаний, следует знать кое-какие уловки, которые используются для завлечения клиентов:
Обратите внимание на офис строительной компании. Любая уважающая себя фирма должна иметь достаточно аккуратный (в смысле отделки) офис. Офис - это лицо строительной компании.
До начала обсуждения отделочных работ следует ознакомиться с лицензией компании, имеет ли она право выполнять эти работы.
Особое внимание надо обратить на расчеты затрат на отделочные работы и материалы. Если вам кто-то называет точную цифру и при этом обещает четко в нее уложиться, следует задуматься над компетентностью человека или фирмы, обещающих такие условия.
Если вы все же поддались на такие расчеты, то вероятность того, что в процессе работ вам выставят кучу дополнительных счетов на работы и материалы, которые "забыли упомянуть" на начальной стадии заключения договора, приближается к 100%. Если вы решили пойти другим путем и прежде чем заказывать сами работы будете делать дизайн-проект, то в этом случае вы уже многие возможные проблемы удаляете как класс.
При наличии дизайн-проекта можно заняться более точным расчетом стоимости работ и материалов по вашему объекту. Конечно, более удобно, если проект и стройку ведет одна компания. Меньше вопросов будет между архитектором и прорабом.
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