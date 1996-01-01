Не дайте ремонтникам себя обмануть

Итак, вы решили, что пора улучшить жилищные условия, или вы приобрели жилье в новостройке без отделки и вам просто необходимо провести отделочные работы.

Чтобы уберечься от недобросовестных компаний, следует знать кое-какие уловки, которые используются для завлечения клиентов:

Обратите внимание на офис строительной компании. Любая уважающая себя фирма должна иметь достаточно аккуратный (в смысле отделки) офис. Офис - это лицо строительной компании.

До начала обсуждения отделочных работ следует ознакомиться с лицензией компании, имеет ли она право выполнять эти работы.

Особое внимание надо обратить на расчеты затрат на отделочные работы и материалы. Если вам кто-то называет точную цифру и при этом обещает четко в нее уложиться, следует задуматься над компетентностью человека или фирмы, обещающих такие условия.

Если вы все же поддались на такие расчеты, то вероятность того, что в процессе работ вам выставят кучу дополнительных счетов на работы и материалы, которые "забыли упомянуть" на начальной стадии заключения договора, приближается к 100%. Если вы решили пойти другим путем и прежде чем заказывать сами работы будете делать дизайн-проект, то в этом случае вы уже многие возможные проблемы удаляете как класс.

При наличии дизайн-проекта можно заняться более точным расчетом стоимости работ и материалов по вашему объекту. Конечно, более удобно, если проект и стройку ведет одна компания. Меньше вопросов будет между архитектором и прорабом.