Подбираем плитку под климат

Существующий на рынке выбор керамической плитки так велик, что специалисты советуют составить для себя простенькую методику, которой следует руководствоваться при ее покупке.

Первый пункт этой методики должен отвечать на вопрос: в каких климатических условиях будет применяться понравившаяся керамическая плитка. Если речь идет об облицовке фасадов, то решающим моментом при выборе должен служить параметр морозостойкости. Морозостойкость напрямую зависит от влагостойкости плитки. Предназначенная для наружных работ плитка на этикетке упаковки или в сопроводительной документации должна иметь соответствующий указатель, обозначенный маркировкой либо АI, либо ВI. Кроме того, морозостойкость может быть подтверждена еще рисованным символом снежинки. Керамическая плитка с маркировкой АII или ВII тоже годится для наружных работ, правда, ее способность отталкивать влагу несколько ниже, а значит, например, для бассейнов она не подходит. А вот обозначения АIII или ВIII прямо указывают на возможность использования плитки только для внутренних работ.

Буквы А и В определяют способ изготовления плитки.

А - современный западный метод экструдирования, то есть протягивания сырого теста будущей керамической плитки через специальное устройство, а потом компьютеризированной нарезки полученной ленты на геометрически выверенные прямоугольники, похожие друг на друга как близнецы-братья.

В - несколько устаревший метод прессования, более проблемный по отношению к точности размеров готовых изделий. Цены у них, естественно, ниже.

Второй пункт методики выбора плитки должен отвечать на вопрос: где конкретно ее будут укладывать. Это важный момент, потому что половая плитка и плитка для стен отличаются между собой степенью износостойкости. Плитка, предназначенная для укладки на пол, на этикетке упаковки имеет значок в виде ступни на черном фоне. Если фон картинки светлый или заштрихованный, а ступня, наоборот, черная, то это означает, что плитка отличается повышенной износостойкостью. Изображение руки указывает на необходимость применения такого вида кафеля только для стен, и класть ее на пол нельзя, долго все равно не выдержит.

Вся производимая керамическая половая плитка по европейским и международным стандартам делится на 5 групп по способности сопротивления к истиранию. Обозначаются они: PEI-I, PEI-II, PEI-III, PEI-IV и PEI-V. Первая группа наименее устойчива к истиранию, пятая - самая устойчивая.

Третий пункт методики включает ответ на вопрос по поводу геометрии и внешнего вида плитки. Если плитка западного производства, что называется фирменная, то проблем с размерами, с прямыми углами и ровностью поверхности быть просто не может по определению.

Для собственного спокойствия стоит убедиться еще в магазине, что вынутая из упаковки плитка абсолютно плоская. Для этого ее кладут на ровную поверхность и по очереди нажимают на углы. Потом переворачивают и проделывают ту же операцию снова. Качественная плитка во время этого простого эксперимента должна плотно прилегать к поверхности и не двигаться.

Следует помнить, что уважающие себя иностранные фирмы ставят на обороте плитки название и страны, и фабрики. Поэтому штамп только с одной пресловутой надписью "Made in..." должен сразу насторожить и заставить внимательнее присмотреться к предлагаемому товару.