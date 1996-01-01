Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Подбираем плитку под климат
Существующий на рынке выбор керамической плитки так велик, что специалисты советуют составить для себя простенькую методику, которой следует руководствоваться при ее покупке.
Первый пункт этой методики должен отвечать на вопрос: в каких климатических условиях будет применяться понравившаяся керамическая плитка. Если речь идет об облицовке фасадов, то решающим моментом при выборе должен служить параметр морозостойкости. Морозостойкость напрямую зависит от влагостойкости плитки. Предназначенная для наружных работ плитка на этикетке упаковки или в сопроводительной документации должна иметь соответствующий указатель, обозначенный маркировкой либо АI, либо ВI. Кроме того, морозостойкость может быть подтверждена еще рисованным символом снежинки. Керамическая плитка с маркировкой АII или ВII тоже годится для наружных работ, правда, ее способность отталкивать влагу несколько ниже, а значит, например, для бассейнов она не подходит. А вот обозначения АIII или ВIII прямо указывают на возможность использования плитки только для внутренних работ.
Буквы А и В определяют способ изготовления плитки.
А - современный западный метод экструдирования, то есть протягивания сырого теста будущей керамической плитки через специальное устройство, а потом компьютеризированной нарезки полученной ленты на геометрически выверенные прямоугольники, похожие друг на друга как близнецы-братья.
В - несколько устаревший метод прессования, более проблемный по отношению к точности размеров готовых изделий. Цены у них, естественно, ниже.
Второй пункт методики выбора плитки должен отвечать на вопрос: где конкретно ее будут укладывать. Это важный момент, потому что половая плитка и плитка для стен отличаются между собой степенью износостойкости. Плитка, предназначенная для укладки на пол, на этикетке упаковки имеет значок в виде ступни на черном фоне. Если фон картинки светлый или заштрихованный, а ступня, наоборот, черная, то это означает, что плитка отличается повышенной износостойкостью. Изображение руки указывает на необходимость применения такого вида кафеля только для стен, и класть ее на пол нельзя, долго все равно не выдержит.
Вся производимая керамическая половая плитка по европейским и международным стандартам делится на 5 групп по способности сопротивления к истиранию. Обозначаются они: PEI-I, PEI-II, PEI-III, PEI-IV и PEI-V. Первая группа наименее устойчива к истиранию, пятая - самая устойчивая.
Третий пункт методики включает ответ на вопрос по поводу геометрии и внешнего вида плитки. Если плитка западного производства, что называется фирменная, то проблем с размерами, с прямыми углами и ровностью поверхности быть просто не может по определению.
Для собственного спокойствия стоит убедиться еще в магазине, что вынутая из упаковки плитка абсолютно плоская. Для этого ее кладут на ровную поверхность и по очереди нажимают на углы. Потом переворачивают и проделывают ту же операцию снова. Качественная плитка во время этого простого эксперимента должна плотно прилегать к поверхности и не двигаться.
Следует помнить, что уважающие себя иностранные фирмы ставят на обороте плитки название и страны, и фабрики. Поэтому штамп только с одной пресловутой надписью "Made in..." должен сразу насторожить и заставить внимательнее присмотреться к предлагаемому товару.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Независимые АЗС часто оказываются независимы и от ответственности
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде