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Крыша должна быть надежной
Обитать под надежной крышей, в прямом смысле этого слова, сейчас, наверное, желает каждый. Также каждый желает быть модным и современным. Совместить приятное с полезным, т.е. иметь надежную и оригинальную крышу вполне возможно.
Металлические листовые материалы
Для металлических кровель используется в основном оцинкованная сталь. Такие листы предлагают как отечественные, так и зарубежные фирмы. Однако устройство кровли из листовой стали требует квалифицированной работы, а декоративные свойства таких крыш невысоки.
Металлочерепица - разновидность профилированного стального оцинкованного листа с полимерным покрытием, рисунок на котором имитирует натуральную черепицу. Сегодня металлочерепица занимает одно из первых мест по популярности; ее применяют как для нового строительства, так и для реконструкции, причем при ремонте старых крыш демонтировать старое покрытие совсем не обязательно. Металлочерепица продается как со склада, уже нарезанной под стандартные размеры, так и под заказ. Преимуществ у этого материала немало: легкость, простота монтажа, длительный срок эксплуатации (50 лет), комплектующие, поставляемые вместе с кровельным материалом, экологическая безопасность, разнообразная цветовая гамма (от традиционных оттенков до ультра- современных и многое другое.
Битумная черепица
Большое количество цветовых оттенков (более 20) имеет и другой кровельный материал - битумная (мягка) черепица, она же кровельная плитка, она же шингшле. Это гибкая стеклоткань, пропитанная битумом, с минеральной цветной крошкой, которая наносится для защиты от действия атмосферных осадков, а также выполняет декоративную функцию. Мягкая кровля выглядит эффектно. Самый придирчивый эстет останется довольным и палитрой, и разнообразием форм. Можно подобрать плитку традиционных тонов или имитирующую поверхности, заросшие мхом и лишайником, прямоугольные, треугольные, волнообразные и т.д. Срок эксплуатации такой кровли 30-60 лет. Монтируется мягкая черепица довольно легко - с помощью клея (на некоторых есть даже самоклеящийся слой) и гвоздей.
Ондулин
Более 50 лет назад в качестве кровельного материала стали использовать так называемые волнистые битумные листы, изготавливаемые из картона, пропитанного битумом. С лицевой стороны листы покрывают одним или двумя защитно-декоративными красочными слоями. Цветовая гамма этого материала не уступает своим разнообразием другим покрытиям. Такая кровля обладает достаточной жесткостью и имеет небольшой вес. Это позволяет монтировать битулинные листы на стальную кровлю. Они легко крепятся к обрешетке (с помощью гвоздей), их укладка не требует профессиональных навыков и специального оборудования. Срок эксплуатации волнистых битумных листов - около 50 лет.
А теперь о насущном. Цены на железный покров из оцинкованной стали варьируются от 160 руб./кв.м и выше. Стоимость 1 кв.м металлочерепицы от 6 у.е.. Черепица, применяемая в основном в постройке со сложными формами крыш, вплоть до церковных куполов, обойдется вам от 6,6 до 10 у.е. за 1 кв.м. Ряд фирм выпускают мягкую черепицу с медным покрытием на лицевой стороне, правда, стоит она значительно дороже всех остальных модификаций - 30-40 у.е. за 1 кв.м. Стоимость ондулина около 5,0 у.е. за 1 кв. м.
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