Главный архитектор Владимир Прокуров: Владивосток станет еще лучше!

В преддверии 145-летия Владивостока есть смысл подвести итоги, подумать о сегодняшнем дне города и его перспективах. Ну а кто как не главный архитектор держит руку на пульсе города? Сегодня Владимир ПРОКУРОВ отвечает на вопросы нашего корреспондента.

Город на полуострове

- Владимир Васильевич, о Владивостоке много говорится хорошего в смысле его прекрасного географического положения. А ведь когда край только начинали осваивать, были варианты, например, построить главный город на берегу бухты Ольга...

- Был бы тогда Владивосток значительно севернее. К тому же рельеф там сложнее, значит, строить было бы не легче. Думаю, что в окончательном выборе не прогадали.

Нынешнее стратегическое положение приморской столицы очень интересное. Но для того, чтобы ей развиваться, нужно сделать очень многое. Численность населения достигла критической отметки для Владивостока. Он оказался заперт в южной части полуострова Муравьева-Амурского, и для того, чтобы ему расти дальше, надо что-то предпринимать. Большая проблема - это его правовое наследство. Из 56 тыс. га городской территории более 60% - это федеральные земли: леса, охранные зоны и пр.

Если посмотреть на карту, то видно, что город с трех сторон ограничен морем, а с четвертой - охранной зоной Седанкинского водохранилища, природным парком и пригородной рекреационной зоной. Ограничить огромную площадь водосбора р. Седанка нельзя. А чтобы город двигался, допустим, в сторону Де-Фриза, п-ова Песчаный и о. Русский, надо развивать другую инфраструктуру. Но надо отметить, что наш город и без этих "островных" забот для роста экономически очень сложен.

- Почему?

- Почти что полное отсутствие во Владивостоке плоского рельефа резко повышает стоимость строительства. Для того чтобы сделать дорогу на 10-30-% уклоне, нужно потратить много времени, средств и материалов.

Например, строится дом. Если расстояние от него до магистрали 100 метров, то нам для создания нормального проезда к нему нужно сделать несколько петель дороги длиной около 200 метров. Представьте улицу Лазо. Ее однажды закрыли, потому что уклон был выше допустимого - 16-17%, и не раз машины буквально вылетали на Светланскую. Чтобы исправить положение, часть дороги сделали по косой.

С коммуникациями примерно то же самое, что и с дорогой. Чтобы пройти 100 метров, приходится "вить петли" на все 200. Если идет устройство канализации, то должен соблюдаться определенный уклон коллектора - 1%. Иначе будут проблемы при эксплуатации. А там, где рельеф дает перепады, приходится устанавливать переходные колодцы. Для пятиметрового колодца надо вырыть гору земли и установить на эту высоту бетонные кольца.

Казалось бы, у нас хорошие грунты: если мы строим на сопке, то на твердом основании. А на деле оказывается проще и дешевле построить дом на болоте, чем одну его половину на скале, а вторую - на насыпной территории, как это нередко бывает. Приходится заменять одни фундаменты на другие - более дорогие. Появляется масса других сложностей.

И так во всем. Городская специфика приводит к комплексному удорожанию и высокой себестоимости строительства. Одно цепляется за другое.

Это, кстати, одна из основных причин, почему наши цены на квартиры и пр. недвижимость держатся на высоком уровне и соотносимы с московскими. Москва плоская как блин, и строить там намного проще...

Рельеф не объедешь

- Когда наш город только начинался, в центре, а затем в 60-70-х гг. в районе Моргородки и улицы Постышева пытались вести квартальную застройку, но поняли, что это приводит к удорожанию строительства в целом. И строить стали, приспосабливаясь к рельефу.

- И прекрасно. История показала, что квартальная застройка центральной части города сложна. Из городов с похожим рельефом можно назвать разве что Сиэтл, который как-то смог выдержать квартальную застройку. Но в нем нет характерных холмов и уклон преимущественно идет в одну сторону. Принципиально квартальная застройка для городов нашего характера возможна, но не во всех местах, а там где уклон рельефа не превышает 10-15%.

- Некоторые наши застройщики и более крутому уклону рады, только бы дали им кусок земли...

- В том-то и дело, что при кажущейся свободе на самом деле строить во Владивостоке негде. Поэтому-то и появляются вопросы по уплотнению застройки. Из примерно 80 микрорайонов у нас в городе лишь десятая часть имеет нормальную плотностью застройки - около 350 человек на га, а в основном - от 90 до 200. Казалось бы, сегодня надо заниматься грамотным уплотнением микрорайонов. Хотя, конечно, это ухудшает комфортность проживания и резко повышает затраты на обеспечение нормативного обслуживания. И это при нашем-то рельефе!

Владивосток пока так и не достиг масштаба города-миллионника, и ему еще не положен ряд объектов, которые требуются по этому статусу. Тем не менее система его обслуживания подразумевает три ступени.

ПЕРВУЮ СТУПЕНЬ обеспечивают "штучные" объекты - цирк, дворец пионеров, океанариум, театр, ботанический сад и др. Это могут быть также зоопарк, ледовый дворец и т.д.

Наш город условно разбит на 7 планировочных районов, в каждом из которых должны быть свои крупные объекты обслуживания - большой стадион, дом быта, крупный супермаркет, большое предприятие автосервиса и т.д. Это - ВТОРАЯ СТУПЕНЬ.

И ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ - это микрорайоны, на которые разбиты планировочные районы. В каждом из них в зависимости от расчета должно быть 2-3 школы, 5-6 детских садов, аптеки, магазины и пр.

Каждый объект третьей ступени обслуживания должен соответствовать определенным нормативам. Например, от жилья до школы должно быть несколько сот метров, чтобы школьник мог дойти до нее за 5-7 минут. Но имея в виду наш сложный рельеф, это расстояние, как минимум, надо сокращать на треть, потому что по пересеченной местности на это же расстояние может потребоваться до 12 минут. Вот и получается, что структура сервиса у нас должна быть более мощная, а плотность застройки не должна достигать нормативной, принятой для городов с плоским рельефом.

А где города-спутники?

- Особое значение для нашего города имеют дороги. Уже больше десяти лет как эта проблема пытается вогнать город в коллапс. Есть ли выход?

- Мы имеем примерно 300 машин на 1000 населения. Получается, что у каждого третьего горожанина имеется машина, включая грудных детей и стариков. Уровень автомобилизации - третий в стране после Калининграда и Москвы. Если Москва создает уже 4-е свое транспортное кольцо, то ей в этом ничто не мешает. Нам же, чтобы решить свою транспортную проблему, надо "крутить" "восьмерки", "девятки", строить сложные пересечения и развязки. В итоге получается, что в одном месте возникает мощное пересечение потоков, большая концентрация транспорта.

По новой транспортной схеме, которую мы уже сделали, такое стечение потоков машин, будет в районе Седанки. Здесь сойдется транспорт, который будет идти по ул. Маковского и с дороги-дублера, выходящей из района Седанкинского водохранилища.

- Раньше не раз говорилось о том, что в будущем Владивосток "вырвется на оперативный простор", возникнут новые города-спутники в районе В-Надеждинского, Смоляниново. Реально ли это в ближайшее время?

- Основной фактор переселения в пригородную зону за Седанку и дальше - это транспортная связь с центром города. Если грамотно и красиво решить эту проблему, то затраты, которые идут на бензин для поездок на собственной машине, ни в коей мере не повлияют на снижение благосостояния человека, который желает выехать за город.

- Что еще, по вашему мнению, кроме тесноты и загазованности портит наш город?..

- Очень плохо, что мы без очистки сбрасываем в море сточные воды. Я считаю, что надо бы целенаправленно вкладывать деньги в инфраструктуру. В частности, давно уже предлагалось открыть счет и собрать деньги специально на городские очистные сооружения. Каждое предприятие, чуть ли не включая проектные конторы, сегодня платит штрафы за превышение ПДК. Штрафные деньги уходят непонятно куда, а проблема остается.

Еще одна головная боль - свалка на берегу Уссурийского залива, которая на 5-10 км в обе стороны убила живописное побережье бухты. Там же - огромные поля золоотвалов ТЭЦ-2. Им сегодня требуется достаточно сложная рекультивация, потому что в любом продукте обжига есть радиация. В это тоже надо вкладывать большие деньги.

Кстати, за время моей работы в должности главного архитектора (а прошло чуть меньше года) заметил странную особенность: мне ни разу за это время не пришлось согласовывать и подписывать документы на строительство промышленных объектов. И никто из предпринимателей не просил отвести землю под промышленную застройку...

- Может быть, это и хорошо: наконец-то добились того, чего хотели: вывести промышленность за пределы города...

- Эта идея - большая глупость. Ведь строятся мойки, авторемонтные мастерские. Я понимаю, что все это нужно, но это не производство! Каждая вторая заявка - это временный павильон или магазин. Тем временем, по данным управления торговли городской администрации, торговые площади во Владивостоке уже в полтора раза превышают нормативные.

Хаотичной торговле - конец

- Над чем сегодня работает управление архитектуры, градостроительства и Госархстройнадзора?

- Прежде всего, дорабатываем генплан. После его обсуждения будут утверждены правовые основы дальнейшего развития Владивостока. Потом возьмемся за восстановление проектов детальной планировки районов и микрорайонов. Прежние устарели и физически, и морально, нам надо привести их в порядок хотя бы в проектной части. Наверное, придется обращаться к предпринимателям. Уже сегодня есть такая установка, чтобы бизнес, который находится в первых этажах жилых зданий по гостевой трассе, взял на себя обслуживание прилегающей территории.

В этом году в силу разных причин не получилось серьезно подступиться к пляжам. Но какой-то элементарный порядок здесь еще может быть наведен. Все-таки основной сезон отдыха у нас - это июль-сентябрь. А более значительные изменения на побережье централизованно отрабатываем на следующий год.

Начали мы работать и с хаотичными торговыми площадями, заставленными лотками и контейнерами. Пытаемся разговаривать с предпринимателями, которые на них "поднялись", чтобы готовились в следующему году выйти на проектирование и строительство современных торговых центров.

Жизнь заставляет переходить на новый уровень отношений с застройщиками-инвесторами. Например, приходит к нам человек и говорит: "Я хочу построить супермаркет в таком-то районе". И мы в этом районе предлагаем ему несколько подходящих площадок, причем делается это с учетом комплексной застройки.

- И что таким образом комплексно предполагается строить в ближайшие годы?

- Недавно начали прорабатывать новую часть 22-го микрорайона в районе ДКЖД. Недалеко от этого места, на пересечении улиц Гоголя и Некрасовской, будет строиться культурно-развлекательный центр. Участие в этом проекте, возможно, примут иностранные инвесторы.

ОАО "Приморгражданпроект" прорабатывает проект строительства жилого микрорайона в районе Второй Речки на месте взорвавшегося арсенала. Нужно отдельно упомянуть зал или даже Дворец культуры в парке Минного городка. Кстати, парку исполнилось 20 лет, его построили к 125-летию города.

- Наверное, готовясь к следующему юбилею, нам стоит хотя бы внешне сделать наши здания более привлекательными...

- Конечно, реконструкция старого жилья могла бы стать перспективной - с повышением этажности, с расширением каркасов зданий и т.д. На пр-те 100-летия жилье сегодня по цене близко к центру города. Здесь проходит транзитная трасса, появилась относительно цивилизованная структура обслуживания, но реконструкцию хрущевок здесь можно было бы вести лишь с помощью государственной программы. Хотя в Москве, позанимавшись реконструкцией хрущевок около пяти лет, решили, что выгоднее их сносить и на их месте строить новое комфортное жилье.

- Городские строители и сами готовы брать дешевые кредиты и строить дешевле, но банки не дают.

- Им пока что выгоднее выдавать краткосрочные кредиты торговле, чем долгосрочные под строительство.

Сейчас мы занимаемся еще одним фактором ускорения строительства: сокращением сроков т.н. прединвестиционной подготовки. Пока что на эту процедуру у наших инвесторов уходит год и больше - на заявку, сбор архитектором технических условий, разработку проектно-сметной документации, прохождение экспертиз и т.д. Это неправильно. Если дали "добро", то надо работать оперативнее.

Многое тормозит. В этот разрешительный процесс нередко вмешиваются разного рода "экологи", чтобы проследить за тем, например, чтобы в проекте обязательно был раздел по охране окружающей среды. Я считаю это юридическим нонсенсом. Зачем делать его для отдельного дома, платить довольно большие деньги за его разработку, получать заключение экспертизы? Надеюсь, после единой экологической экспертизы для микрорайона мы сможем дать застройщикам возможность возводить дома без прохождения этих бессмысленных этапов. Это очень важно и для сокращения сроков строительства, и для его стоимости.

- Все же у нас праздник. Что бы вы отметили из последних новостроек, украсивших Владивосток?

- Например, магазины "В-Лазер" на "Дальпрессе", "Парус" на остановке "Постышева". Или детскую площадку на "3-й Рабочей". Это очень показательный пример для города. Многие возят сюда детей на машинах. А ведь такие площадки должны быть если не у каждого дома, то у каждого комплекса из 4-7 домов.

- Впереди у Владивостока новые даты. Можно ли сказать, что у нас, горожан, есть повод для оптимизма?

- Владивосток все равно будет расти. Имеются для этого и большие амбиции молодой администрации, и программа. Идет анализ ситуации, поиск выходов. Если мы будем постоянно прилагать усилия, то постепенно наведем в городе порядок: появятся у нас отличные торговые центры, чистые пляжи, активнее пойдет жилищное строительство. Будет все, что мы пожелаем.