Далянь - место для семейного отдыха

Хотели бы с детьми (12 и 6 лет) поехать отдохнуть в Китай. Какой тур выбрать, чтобы и детям было интересно, и мы с мужем могли хорошо отдохнуть? - Н. РОГОВИКОВА, г. Находка.

Одним из наилучших вариантов является путешествие в Далянь - живописный город с мягким морским климатом. Очень ухоженный, утопающий в цветах и зелени днем и купающийся в море огней ночью, этот город - великолепное место для семейного отдыха.

Из наиболее любимых туристами мест можно отметить океанариум с подводным стеклянным тоннелем, пингвинарием, замечательным шоу дельфинов и полярным зоопарком. Затем один из красивейших парков - "Синхай" с чудесным видом на море, парк тигров, парк птиц (не пропустите шоу попугаев!), а также знаменитый даляньский зоопарк - один из самых больших в мире, состоящий из двух частей: сафари-парка и вольерной части, соединенных канатной дорогой. Кстати, увлекательное путешествие на "канатке" можно совершить еще и в Парке труда, расположенном в центре города. Воспользовавшись этим видом транспорта, поднимитесь к телебашне - самой высокой в Азии! - а после ее посещения лихо спуститесь на роликовых санях незабываемые впечатления гарантированы!

Любителям понежиться на солнышке можно порекомендовать пребывание на многочисленных пляжах, включая некогда закрытые правительственные (на одном из них отдыхал Ельцин с семьей). Тем же, кто не любит пассивное лежание на пляже, стоит посетить загородный аквапарк Water paradise с множеством водных аттракционов.

Вечерний Далянь - изумительное зрелище. Море огней, танцующие фонтаны на музыкальной площади, светящиеся скульптурные композиции, подсвеченные деревья, оживленные улицы - и ощущение абсолютной безопасности. Кроме того, Далянь знаменит своими лечебными центрами, в которых принимают специалисты традиционной и нетрадиционной медицины. Забыть обо всех невзгодах помогут многочисленные SPA-салоны с омолаживающими и оздоровительными программами (при желании там можно оставаться даже на ночь), бани и бассейны.

И, конечно, один из обязательных пунктов программы - посещение военно-морской базы Порт-Артур.