Приморская глубинка теперь с телефонами

Бесперебойную спутниковую телефонную связь получили жители трех отдаленных поселков Приморья - Березовка и Заветное Чугуевского района и Поляны Дальнереченского района. Сейчас ведется монтаж еще одного терминала спутниковой телефонной связи в селе Агзу Тернейского района.

Управление Федеральной почтовой связи Приморского края уже в течение года устанавливает спутниковые терминалы в труднодоступных населенных пунктах, где жителям недоступна обычная проводная телефонная связь. В 2004 г. сельские переговорные пункты были установлены в селах Лимонники и Молодежное Красноармейского района.

Это некоммерческий проект - число жителей в поселках не превышает 400-500 человек. Хотя стоимость минуты разговора люди не считают дешевой - 25 руб. с любой точкой России.

Проект реализуется совместно с ЗАО "ГлобалТел", причем в Приморье установка спутниковых телефонов ведется в рамках программы "Электронное Приморье".