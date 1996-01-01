Мясные квоты поделили

"в прошедшем в начале июня аукционе по продаже права на ввоз на территорию РФ говядины и свинины активно участвовали приморские оптовые фирмы", - сообщил "ЗР" представитель Минэкономразвития по Приморскому краю Борис СТУПНИЦКИЙ.

По его словам, основная задача нынешнего аукциона - дать возможность выйти на рынок новым компаниям-импортерам. Согласно отчетам, в этом году количество участников аукциона увеличилось примерно в 1,5 раза. В частности, от Приморья были представлены два новичка. В числе победителей аукциона оказались сразу 5 приморских компаний. Им будет разрешено ввезти 4,5 тыс. тонн мороженой свинины и 1 тыс. тонн мороженой говядины. Отметим, что две наши компании участвовали в торгах первый раз, а значит, сумели купить себе право войти в число избранных, то есть тех, которым в будущем будут предоставляться бесплатные мясные квоты.

Всего, согласно постановлению Правительства РФ, в 2005 г. в Россию может быть ввезено 467,4 тыс. тонн свинины, в том числе 236 тыс. из государств Европейского союза, 53,8 тыс. тонн из США, 1 тыс. тонн из Парагвая и 176,6 тыс. тонн из других государств, а также 430 тыс. тонн мороженой и 27,5 тыс. тонн охлажденной говядины.