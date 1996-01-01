Чипсы заменили мороженое

Если летом 2002 г. количество россиян, регулярно потребляющих мороженое, составляло 74,7%, то в 2004 г. эта цифра упала до 58,1%. Причиной падения популярности мороженого в нашей стране аналитики называют фактически полное отсутствие рекламы этого вида продукции и плохую маркетинговую политику производителей.

Согласно данным "КОМКОН-СПб", с 2000 г. было отмечено некоторое увеличение спроса на мороженое. Однако уже в 2002 г. начался спад потребления, который, впрочем, не помешал производителям мороженого продолжать наращивать производство, в результате чего предложение постепенно стало превышать спрос. Именно поэтому сегодня во всех ценовых сегментах российского рынка мороженого отмечается гиперконкуренция. Сейчас на рынке действует около 300 игроков, наиболее крупным из которых является ОАО "Российская торгово-промышленная компания "Росмясомолторг" (Москва), в составе которого мороженое производят 73 хладокомбината. На их долю приходится около 70% российского мороженого.

Также неплохие позиции имеют ОАО "Айс-Фили", ООО "Марс", ООО "Метелица", ОАО "Сервис-Холод" (Москва), ООО "Нестле Жуковское мороженое", ЗАО "Торговый дом "АльтерВЕСТ" (Московская область), ОАО "Петрохолод" и ряд других менее известных региональных компаний. Кроме того, выпуском мороженого занимаются более 140 предприятий молочной промышленности и вновь созданные коммерческие предприятия.

При таком большом количестве производителей единственной успешной маркой на рынке отечественного мороженого, говорится в исследовании, можно назвать только "48 копеек" компании "Нестле". Отдельную группу составляют марки компании "Марс": Bounty, Mars, Snickers и Twix. Степень их известности чрезвычайно высока, однако доля потребителей этого мороженого не превышает 5% от общего числа. Высокий показатель популярности этих марок связан с их активным продвижением в целом.

Аналитики называют самые разные причины снижения популярности мороженого в нашей стране. И причину многие видят в многочисленных ошибках в позиционировании продукта. Дело в том, что потребительские привычки россиян весьма отличаются от привычек, например, американцев, для которых мороженое является повседневной едой.

Аналитики "КОМКОН-СПб" считают, что россиянам более близка европейская модель потребления, при которой мороженое воспринимается в основном как десерт. По мнению других экспертов рынка, негативно на популярности мороженого сказывается то, что россияне все больше предпочитают покупать продукты-заменители вроде пива, снеков, чипсов, соков и т.д.