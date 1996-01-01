www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Чипсы заменили мороженое

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Если летом 2002 г. количество россиян, регулярно потребляющих мороженое, составляло 74,7%, то в 2004 г. эта цифра упала до 58,1%. Причиной падения популярности мороженого в нашей стране аналитики называют фактически полное отсутствие рекламы этого вида продукции и плохую маркетинговую политику производителей.

Согласно данным "КОМКОН-СПб", с 2000 г. было отмечено некоторое увеличение спроса на мороженое. Однако уже в 2002 г. начался спад потребления, который, впрочем, не помешал производителям мороженого продолжать наращивать производство, в результате чего предложение постепенно стало превышать спрос. Именно поэтому сегодня во всех ценовых сегментах российского рынка мороженого отмечается гиперконкуренция. Сейчас на рынке действует около 300 игроков, наиболее крупным из которых является ОАО "Российская торгово-промышленная компания "Росмясомолторг" (Москва), в составе которого мороженое производят 73 хладокомбината. На их долю приходится около 70% российского мороженого.

Также неплохие позиции имеют ОАО "Айс-Фили", ООО "Марс", ООО "Метелица", ОАО "Сервис-Холод" (Москва), ООО "Нестле Жуковское мороженое", ЗАО "Торговый дом "АльтерВЕСТ" (Московская область), ОАО "Петрохолод" и ряд других менее известных региональных компаний. Кроме того, выпуском мороженого занимаются более 140 предприятий молочной промышленности и вновь созданные коммерческие предприятия.

При таком большом количестве производителей единственной успешной маркой на рынке отечественного мороженого, говорится в исследовании, можно назвать только "48 копеек" компании "Нестле". Отдельную группу составляют марки компании "Марс": Bounty, Mars, Snickers и Twix. Степень их известности чрезвычайно высока, однако доля потребителей этого мороженого не превышает 5% от общего числа. Высокий показатель популярности этих марок связан с их активным продвижением в целом.

Аналитики называют самые разные причины снижения популярности мороженого в нашей стране. И причину многие видят в многочисленных ошибках в позиционировании продукта. Дело в том, что потребительские привычки россиян весьма отличаются от привычек, например, американцев, для которых мороженое является повседневной едой.

Аналитики "КОМКОН-СПб" считают, что россиянам более близка европейская модель потребления, при которой мороженое воспринимается в основном как десерт. По мнению других экспертов рынка, негативно на популярности мороженого сказывается то, что россияне все больше предпочитают покупать продукты-заменители вроде пива, снеков, чипсов, соков и т.д.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru