Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Чипсы заменили мороженое
Если летом 2002 г. количество россиян, регулярно потребляющих мороженое, составляло 74,7%, то в 2004 г. эта цифра упала до 58,1%. Причиной падения популярности мороженого в нашей стране аналитики называют фактически полное отсутствие рекламы этого вида продукции и плохую маркетинговую политику производителей.
Согласно данным "КОМКОН-СПб", с 2000 г. было отмечено некоторое увеличение спроса на мороженое. Однако уже в 2002 г. начался спад потребления, который, впрочем, не помешал производителям мороженого продолжать наращивать производство, в результате чего предложение постепенно стало превышать спрос. Именно поэтому сегодня во всех ценовых сегментах российского рынка мороженого отмечается гиперконкуренция. Сейчас на рынке действует около 300 игроков, наиболее крупным из которых является ОАО "Российская торгово-промышленная компания "Росмясомолторг" (Москва), в составе которого мороженое производят 73 хладокомбината. На их долю приходится около 70% российского мороженого.
Также неплохие позиции имеют ОАО "Айс-Фили", ООО "Марс", ООО "Метелица", ОАО "Сервис-Холод" (Москва), ООО "Нестле Жуковское мороженое", ЗАО "Торговый дом "АльтерВЕСТ" (Московская область), ОАО "Петрохолод" и ряд других менее известных региональных компаний. Кроме того, выпуском мороженого занимаются более 140 предприятий молочной промышленности и вновь созданные коммерческие предприятия.
При таком большом количестве производителей единственной успешной маркой на рынке отечественного мороженого, говорится в исследовании, можно назвать только "48 копеек" компании "Нестле". Отдельную группу составляют марки компании "Марс": Bounty, Mars, Snickers и Twix. Степень их известности чрезвычайно высока, однако доля потребителей этого мороженого не превышает 5% от общего числа. Высокий показатель популярности этих марок связан с их активным продвижением в целом.
Аналитики называют самые разные причины снижения популярности мороженого в нашей стране. И причину многие видят в многочисленных ошибках в позиционировании продукта. Дело в том, что потребительские привычки россиян весьма отличаются от привычек, например, американцев, для которых мороженое является повседневной едой.
Аналитики "КОМКОН-СПб" считают, что россиянам более близка европейская модель потребления, при которой мороженое воспринимается в основном как десерт. По мнению других экспертов рынка, негативно на популярности мороженого сказывается то, что россияне все больше предпочитают покупать продукты-заменители вроде пива, снеков, чипсов, соков и т.д.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста