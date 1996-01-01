Туристическое Приморье уходит в Интернет

К созданию туристического Интернет-портала приступил комитет по туризму администрации Приморского края.

Новый ресурс будет содержать достоверную и полную информацию о туристических возможностях Приморского края, предложения турфирм по спортивному, экстремальному, охотничьему и рыболовному туризму, в пресс-службе краевой администрации. На сайте можно будет найти сведения о гостиницах и отелях, предприятиях общественного питания, санаториях, курортах и транспортных предприятиях.

Комитет по туризму приглашает всех жителей края, имеющих отношение к туристическому бизнесу, принять участие в проекте. Предложения с указанием дат, маршрутов, цен, описанием вида отдыха желательно с фотографиями, можно направлять электронной почтой по адресу: infotour@roof.ru.