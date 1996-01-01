И Приморье в подарок

Когда посещаешь новые места, хочется увезти оттуда на память местный сувенир, свидетельство того, что побывал в том месте. Хорошо, когда город или регион имеет свою уникальную культурную традицию, вид народного промысла, как, например, Хохлома, Гжель или хотя бы Тула. В Приморском крае таких промыслов нет. Зато есть местные умельцы, на которых, можно сказать, и держится сувенирная отрасль.

До начала 90-х туристическая отрасль в крае как таковая отсутствовала. Владивосток был закрытым городом, и попасть сюда было не так просто. Однако с момента въезда в город первых иностранных туристов для приморских мастеров открылась целая отрасль рынка сувенирной продукции. Для части из них спустя некоторое время это превратилось в бизнес. Но, несмотря на то, что производство приморских сувениров насчитывает уже более десятка лет, проблема традиционной символики до сих пор не решена.

- До сих пор никто точно не знает, что считать символом города Владивостока, - рассказывает директор арт-галереи "Версаль" Денис КОНЧАКОВ, который сам занимается производством сувениров. - Между собой "спорят" такие темы, как военно-морская тематика (бастионы владивостокской крепости, корабли) и природная (гребешок, женьшень, уссурийский тигр). На мой взгляд, было бы просто, если б существовал какой-то единый образ. Я бы только его и делал в различных вариантах. А тут приходится самому думать, как удовлетворить вкусы приезжих.

Символ страны

Гораздо проще с понятием "российский сувенир". У большинства иностранцев оно ассоциируется с деревянной матрешкой, перестройкой, Михаилом ГОРБАЧЕВЫМ. По этой причине впервые в российской столице появились матрешки-Горбачевы, которые тогда пользовались у зарубежных гостей бешеной популярностью. Со временем матрешки-политики появились и в Приморье. Сегодня чаще всего покупают матрешек-Путиных.

К слову, гости из Поднебесной к матрешкам особого интереса не проявляют. Такого добра полно и в Китае, которое, между прочим, с успехом закупают многие приморские сувенирные магазины, выдавая их за продукт отечественного производства.

Китайцы и японцы, по утверждению менеджера арт-галереи "Ностальгия" Олеси ЧЕРТИХИНОЙ, предпочитают все больше изделия из янтаря, кости, гжель. Американцы любят картины в фольклорном стиле, хохломские изделия, палехские шкатулки, лаковые миниатюры и самовары. Вместе с тем, туристов объединяет одно общее качество - все хотят, чтобы сувенир был красивым и в то же время дешевым. Поэтому большим спросом пользуются мелкие изделия: брелки, булавки с маленькими матрешками, карандаши, на концах которых вырезаются фигурки в национальных костюмах.

Конгломерат усилий

Приморских производителей сувениров в крае немного. А во Владивостоке их вообще можно по пальцам пересчитать. С того момента, как они начали осваивать эту отрасль, мастерство их заметно растет. Некоторые добились даже всемирного признания.

"Владивостоку повезло: у него есть такой, я бы сказал, уникальный мастер, как Андрей ДОЛЕНКО, - утверждает Денис Кончаков. - Он выполняет работу на кости, в том числе мамонта. Наносит на кость рисунки, например, парусников. Но как это сделано! Его работы высоко оценили за рубежом. Там он авторитет. А здесь его изделия стоят от 7 до 35 тыс. руб. Хотя рассчитаны они в основном на российских состоятельных туристов и местных бизнесменов".

Работы самого Дениса постоянно претерпевают изменения. Да и сам процесс производства простым не назовешь.

"Возьмем ту же владивостокскую стелу, - вспоминает предприниматель. Тот вид, который она имеет сейчас, колонна приобретала в течение 2,5 лет. Как я только с ней ни экспериментировал! Поначалу корпус корабля я делал из камня, паруса - из ракушки. Сейчас все по-другому: подножие колонны изготавливаю из находкинского роговика. Саму колонну - из камня, так называемого конгломерата, или в быту - приморской яшмы. Моряка с якорем, который стоит перед колонной, по моему заказу отливают на Урале из бронзы. Растры я выливаю сам и покрываю их бронзой. Кораблик на колонне с парусами из граненого стекла мне присылают из Москвы, куда он, в свою очередь, привозится из Китая. Стоит готовое изделие, конечно, недешево. Но первый его экземпляр мне самому обошелся в сумму около 20 тыс. руб. Вся сложность заключается в изготовлении мастер-модели - образца, по которому потом будут отливаться остальные фигурки. В моем случае - это морячок с якорем. Уральские мастера просят за любую модель 15 тыс. руб. Она-то и требует основных затрат".

Наука для ежа

В отличие от каменных стел, себестоимость морских сувениров, изготовленных из даров моря - раковин, морских звезд, ежей, крабов и прочей живности, - на два порядка дешевле. Но по долговечности морские животные камню уступают.

- Все зависит от того, как животных обработать, - рассказывает индивидуальный предприниматель Николай МИХАЙЛОВ. - Я разработал собственную технологию, благодаря которой, не в обиду других будет сказано, мой сувенир простоит дольше. Раковины не считаются - они сохраняются до 150 лет.

Николай по профессии химик-биолог, долгое время преподавал в школе. Соответственно свои знания применил для производства композиций из морских животных и раковин. Если простой человек для обработки раковины того же гребешка берет железную щетку и проводит за очисткой некоторое время, то Николай просто погружает ее в раствор, и вынимает уже чистую. Больше того, обработанные морские животные - ежи, крабы, звезды - выглядят у химика живыми.

Не так давно у Николая стали заказывать композиции из морских животных и раковин другие дальневосточные города - Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Находка, Большой Камень. Каждый город наклеивает на ракушку свое название, и сувенир легко идет за свой собственный, хотя дары их моря отличаются от наших.

Этот вид бизнеса процветает три месяца в году - с июля по сентябрь. Если выдается раннее или затяжное лето, то дольше. Зато в сезон сувениры идут нарасхват среди иногородних российских туристов и приезжих. Китайцы, американцы, японцы и прочие гости, в том числе моряки или туристы с зашедших в наш порт пароходов, такую продукцию не покупают, хотя разглядывают с интересом.

Владивосток на картине

С не меньшим интересом рассматривают живопись с видами Владивостока и часто даже хотят купить такие работы. Но возникает проблема с их вывозом. Картине должны дать заключение о том, что она не является художественной ценностью. У нас этим занимается некоммерческое партнерство, входящее в Российское общество оценщиков. За оформление документов надо заплатить в среднем около 10% стоимости картины, которое готовится в течение трех дней. Зачастую одних туристов не устраивает дополнительная плата за заключение экспертов, других - срок его оформления. Как правило, корабль с туристами стоит на причале меньше трех дней.

Шоколадное Приморье

Один из предпринимателей год назад совершил решительный шаг в сторону развития сувенирного бизнеса. Он заказал на одной из российских кондитерских фабрик шоколад в обертке с символикой Владивостока и Приморского края. На синем или темно-голубом фоне были представлены элементы гербов, флагов, а также Владивостокская стела и тигр. Казалось, этот товар пойдет, как говорится, на ура. Однако китайские туристы, на которых в основном делалась ставка, шоколад не покупали. Позже выяснилось, что синий цвет в Китае символизирует смерть.

Промышленный сувенир

Единственный производитель сувениров на владивостокскую и приморскую тематику в промышленных условиях и масштабах - ООО "Владивостокский фарфоровый завод". Несмотря на то, что со времен СССР, когда на предприятии работало 1,5 тыс. человек, сегодня осталось только 30, сувенирная продукция завода востребована как иностранцами, так и внутренними туристами.

Как говорит директор завода Галина БАЛАХОНЦЕВА, "наибольшим спросом пользуются медали с символикой Владивостока (тигром, ростральной колонной), тарелки, бокалы. Для офисов мы разработали фарфоровую подставку под визитки с изображением фрагмента памятника Борцам за власть Советов. Все сувенирные изделия составляют не больше 10%-15% всей выпускаемой предприятием продукции".

Сувенирный спад

Между тем, как отметил Николай Михайлов, "закон предусматривает дополнительный налог с производителя продукции. Получается, перепродавать выгоднее, чем производить. С другой стороны, то, чем занимаюсь я, по сути является декоративно-прикладным творчеством, для чего в законе предусмотрены налоговые послабления. Но, если честно, о комиссии, выдающей заключение о том, что это декоративно-прикладное творчество, не знает даже налоговая".

В то же время, как говорят предприниматели, в настоящее время на рынке сувениров наблюдается заметный спад. Наибольшая активность зафиксирована в 1997 г. В 2002 г. спрос пошел на убыль. Сейчас бизнес не делает основную ставку на иностранного покупателя. В последнее время неплохие продажи стали обеспечивать российские туристы.

Кстати

Говоря о вкусовых пристрастиях иностранных туристов, стоит отметить, что у каждой нации существует свое понятие вкуса. Гости из Поднебесной предпочитают яркие цвета - красный, зеленый, желтый. Само же изделие должно быть дешевым и большим. В итоге зачастую получается ярко и безвкусно. Японцы очень ценят сложность технологии изготовления сувениров, особенно ручную работу. Любят матрешки с сюжетами из русских народных сказок. У англоговорящих - американцев, канадцев, австралийцев, а также немцев, как отмечают продавцы сувениров, очень развит вкус (в нашем понимании). В любой товарной позиции они выберут самую качественную, самую стильную вещь.