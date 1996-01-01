Китайцев заинтересовали платные дороги

Город Владивосток был достойно представлен на Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. Такое заявление сделал заместитель главы города Александр БАРАБАНОВ, представлявший интересы города на одной из крупнейших международных выставок, которая прошла в столице северо-восточной провинции Китая Хэйлуньцзян с 14 по 18 июня.

В работе выставки приняли участие около 100 тыс. человек из 80 стран мира. Самой многочисленной делегацией стала российская. Совместно с администрацией краевого центра Владивосток представляли Торговый и Рыбный порты, банк "Приморье" и ряд коммерческих предприятий. Администрация города была представлена пятью инвестиционными проектами, в числе которых проект "Платная объездная дорога вдоль Амурского залива", проект объездной дороги "Седанка", проект "Мостовой переход через бухту Золотой Рог", проект "Канализационные очистные сооружения" и проект "Полигон твердых бытовых отходов". Состоялись продуктивные переговоры, и в стадии заключения сейчас находятся несколько соглашений сотрудничестве.