Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Строить кооперативом уже не модно
Налицо массовый отказ участников рынка от кооперативной формы деятельности.
Экспертный совет Совета федерации по формированию рынка доступного жилья подвел первые итоги реализации нового Федерального закона "О жилищных накопительных кооперативах" (действует с 1 апреля 2005.). Итоги эти оказались впечатляющими: результатом принятия закона, регулирующего деятельность жилищных накопительных кооперативов (ЖНК), стал массовый отказ участников рынка от кооперативной формы деятельности.
Тем не менее, как сообщил председатель экспертного совета Иван ГРАЧЕВ, закон о ЖНК, каким бы он ни был несовершенным, на сегодняшний день является для кооперативного движения основным. И сейчас готовится ряд документов в развитие закона. Первым из них в правительство поступил проект постановления о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности ЖНК.
Стоит отметить, что именно требования по финансовой устойчивости вызвали больше всего возмущений у действующих кооперативов.
Во-первых, новым законом серьезно ограничивается возможность кооперативов инвестировать средства в новое строительство. По закону стоимость приобретения прав на объекты долевого строительства и стоимость возводимого кооперативом жилья не должна превышать 20% стоимости имущества ЖНК. При этом будут заморожены немалые средства: ведь для того, чтобы только получить право на приобретение или строительство жилья, каждому пайщику кооператива необходимо внести не менее 30% от размера паевого взноса.
"Теперь из-за требований закона, - говорит член совета директоров ТФПГ "Доступное Жилье" Валерий КАЗЕЙКИН, - ЖНК смогут покупать только старье. А мы еще что-то говорим о развитии строительства жилья".
Во-вторых, право на приобретение или строительство жилья у члена кооператива появляется только через два года после его вступления в ЖНК. Раньше такие вопросы решались в течение нескольких месяцев. До двух лет придется ждать возвращения своих денег и пайщику, решившему выйти из кооператива, тогда как ранее кооперативы были обязаны вернуть пай в течение трех месяцев.
При этом совершенно не ясно, как все-таки государство защищает граждан - членов кооперативов. Пайщики по-прежнему несут риск убытков, связанных с деятельностью кооператива, а в случае его ликвидации оказываются последними в очереди кредиторов. А если, не дай бог, на момент ликвидации ЖНК паевой взнос за уже полученную квартиру выплачен не полностью и у человека нет возможности моментально внести недостающую часть, его на вполне законных основаниях выбрасывают на улицу.
Очевидно, что подобные меры отпугнут население от участия в ЖНК. В то же время, как объяснил Иван Грачев, хотя Градостроительный кодекс и разрешает разные варианты кооперативов, но для тех, кто собирает деньги на жилищное строительство, оставлено два пути: либо долевое участие, либо ЖНК.
В последние годы большинство российских жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) работали по принципу кассы взаимопомощи. (Кооперативы в подавляющем большинстве носили наименование ЖСК, так как понятия ЖНК до появления соответствующего закона вообще не существовало.) Накопив определенную сумму, гражданин получал в пользование купленное или построенное для него кооперативом жилье. Оставшуюся часть паевого взноса член кооператива возвращал по строгому графику рассрочки платежей.
Новый Жилищный кодекс фактически упразднил финансовую деятельность ЖСК, сведя их к организациям, предназначенным для строительства и последующей эксплуатации одного многоквартирного дома. Однако, как считают многие члены экспертного совета, сегодня такая деятельность совершенно нереальна. Действительно, как в наше время можно собрать 30% средств, необходимых для того, чтобы начать строительство многоквартирного дома. И как группа граждан может тягаться со строительной компанией или банком при проведении аукциона (по новому ГК получить землю можно только выиграв аукцион).
"Процесс может стать необратимым, - считает Валерий Казейкин. - Сотни успешно работавших кооперативов сегодня стоят перед выбором: развалиться или менять специализацию. И режут ведь по живому - уже сейчас более 200 объектов по всей стране остановлено. Из-за невозможности соблюсти требования закона надо распускать 35 000 членов кооперативов".
Не вызывают восторга у участников рынка как необходимость преобразования всех кредитно-потребительских организаций, приобретающих в собственность граждан квартиры, в ЖНК, так и предъявляемые к ним требования (например, ведение государственного реестра пайщиков и регистрация каждого из них в налоговых органах).
Во всяком случае, экспертный совет не располагает сведениями ни об одной организации, которая полностью привела бы свои документы и деятельность в соответствие с требованиями нового закона. "Я не думаю, что в стране есть хоть один кооператив, который хотя бы месяц проработал, честно выполняя новые правила, и остался после этого жив, - говорит заместитель председателя экспертного совета гильдии народных кооперативов "Жилье в рассрочку" Вячеслав БАРАНЕНКОВ.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса