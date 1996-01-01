Лидеров турбизнеса поощрят

Комитет по туризму администрации Приморского края с целью развития внутреннего, въездного и социального туризма в Приморье, повышения качества туристических услуг, создания новых туристических программ и маршрутов проводит конкурс "Лидеры туриндустрии Приморья - 2005".

Конкурс проводится по шести номинациям: лучший тур по Приморскому краю (экологический, культурный, познавательный); лучшая экскурсия (по Владивостоку и Приморскому краю); лучший тур для детей; лучший рекламно-информационный проект; лучший проект по развитию инфраструктуры туризма в Приморском крае (лучший инвестиционный проект и лучший реализованный проект); лучшая публикация, репортаж, посвященные развитию туризма.

Кроме того, на конкурсе будут вручаться специальные премии: "За лучшую программу по развитию туризма и туристской инфраструктуры на территории муниципальных образований Приморского края", "Лучшему партнеру" (вручается транспортным, медицинским, страховым и т.п.компаниям), "За достижения в области подготовки кадров для туриндустрии Приморья" и "Сувенир - 2005".

Участие в конкурсе могут принимать туристические компании и организации, не имеющие обоснованных жалоб от потребителей в течение года, учебные заведения, изготовители сувенирной продукции и все, чья работа связана с туризмом.