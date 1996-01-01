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Беспляжный город
Да-да, это не оговорка. Даже то место, которое мы привыкли называть гордыми словами "центральный пляж" и где некоторые умудрялись загореть до черноты, таковым не являлся. А теперь и подавно не будет.
Так вполне официально заверили "ЗР" в управлении благоустройства города. Этот песчаный бережок - всего-навсего "место массового отдыха трудящихся". А пляж - это не просто место с песком и водой, но и с соответствующей пляжной инфраструктурой! Непременно должны быть кабинки для переодевания, душевые кабинки, спасательная станция, медкабинет и т.д. И еще должен присутствовать сам водоем, к которому тоже есть немало требований.
Например, часто посещаемый хабаровчанами пляжик в районе завода "Амуркабель". Пляж ведь? Ан, нет. Присутствуют кабинки и даже лежаки? Присутствуют. Но вот по таким параметрам, как пологость дна/глубина/течение, пляж этот не соответствует стандартам. Соответственно, это уже не пляж, а "место массового отдыха".
К слову сказать, по данным ОСВОДа, за прошлый купальный сезон в Хабаровске утонуло 197 человек. В их смерти никто, кроме них самих, не виноват: купались в неположенном месте. Что делать, если положенного места в городе просто нет? Исключая разве открытый плавательный бассейн.
Те, кому здоровье дорого, предпочитают левый берег Амура. Чудесные песчаные отмели есть на острове Зеленом, на Большом Уссурийском острове (как, кстати, там теперь?), на Кривой протоке, на Солнечной и т.д. Прекрасный песок, получше с чистотой воды, правда, комаров немало. Зато есть дрова для шашлыков и для дымокура.
Есть и еще одно излюблененное место отдыха - озеро Тельмана, около станции Приамурская. Полчаса на электричке - и вы на озере. Вода теплее, чем в Амуре, на вид чище, и довольно пологий берег.
Но официально тем же ОСВОДом озеро Тельмана еще не обследовалось. Можно ли там купаться или лучше не стоит? Имеет смысл перенести сюда пляж или нет? С введением в строй амурского автомобильного моста эта перспектива все больше и больше обрастает плотью.
Попытки сделать в Хабаровске пляж платным предпринимались несколько раз. Но не принесли успеха. Горожане упорно отказывались платить за вход на пляж, благо, можно найти множество песка и за границами отгорожено-оплачиваемой территории. Город Хабаровск, в конце концов, расположен вдоль Амура.
Платить за то, что можно получить бесплатно? Плохо укладывается в сознании большинства хабаровчан. И что мы имеем на сегодня?
Центральный пляж сейчас на реконструкции-ремонте. Заказчик этой стройки - муниципалитет. Исполнитель - ФСУ "Дальспецстрой". Набережная закрыта с двух сторон: от утеса и от Уссурийского бульвара. Правда, фанаты солнца умудряются загорать прямо рядом с рабочими, тракторами и так далее.
Как сказали нам на ФГУП № 701 Спецстроя России, непосредственно проводящем реконструкцию набережной, планируется завершить все работы примерно к 15 августа. То есть ко Дню строителя.
Что мы получим, когда работы закончатся? Прекрасную набережную, дивный вид и т.д. Пляжа больше нет, купаться нельзя, но есть чудная прогулочная зона. И набережная, и бывший ЦПКО, и вся Комсомольская площадь станут единым комплексом. И, возможно, очередной визиткой Хабаровска.
Теперь не менее популярное место - городские пруды. Фонтаны, лодки-катамараны, пирожки-пиво, аттракционы. Разумеется, это не пляж. Но люди загорают. И конечно, городские пруды не для купания. Но дети вовсю плещутся, и даже у милиционеров не поднимается рука их выгнать. Что поделать - пляжа-то нет! Хотите купаться и загорать полноценно - езжайте на море.
Никто не спорит: бухта Лазурная (в народе - Шамора) под Владивостоком - это, конечно, здорово. Но и у хабаровчан есть собственные преимущества, если не брать в расчет качество воды в Амуре. У нас много песка, а это в данном случае, предпочтительней. Притом, песок без крупных булыжников и скальных обломков, чем славятся приморские пляжи.
На примере приморских бизнесменов, арендовавших часть пляжа Шаморы на 49 лет, можно описать правильный подход к пляжному бизнесу. Это долгосрочная аренда земли и уход от методики "три летних месяца всю зиму кормят". Гораздо перспективнее вынести часть городской инфраструктуры развлечений ближе к территории пляжа. Это позволит и летом зарабатывать больше денег, и вне пляжного сезона иметь постоянные твердые заработки. Но, как всегда, всех пугают суммы необходимых для этого инвестиций.
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