Весну проводили "Мозаикой лета"

В Хабаровске прошла выставка-ярмарка "Летняя мозаика". Традиционно местом проведения ярмарки стал выставочный центр ЦНТИ, который находится в краевом центре на улице Пушкина,45.

Около 30 предприятий, организаций и частных предпринимателей из краевого центра, Якутии приняли участие в выставке-ярмарке, сообщила заведующая выставочным центром Ирина БЕЛОВА. Здесь были представлены товары народного потребления, продукты питания, подарки, сувениры, парфюмерия.

Для милых дам на выставке был представлен широкий выбор косметики, лечебно-профилактических средств компаний "Сибирское здоровье", "Арго", "Глорион", "Мэри Кей", "Фаберлик", а также ювелирные украшения и подарочные сувениры.

На выставке проходила дегустация и продажа деликатесов из рыбы и морепродуктов, молочных и кондитерских изделий, свежей выпечки.