Стройотряды берутся за магазины и церкви

Около 130 приморских студентов примут участие в этом сезоне в строительстве различных объектов на территории края. В основном это представители ДВГТУ, Энерготехникума, Приморского политехникума из Владивостока и Приморской сельскохозяйственной академии из Уссурийска. На одном из объектов Хасанского района также будет работать стройотряд из Благовещенска в составе 10 человек.

Как сказала комиссар штаба студенческих отрядов ДВФО Оксана ГУРДИЗЬЯНЕ, в этом строительном сезоне студенческие отряды будут работать на пристанционных объектах Уссурийской дистанции железной дороги и строительстве ЛЭП в Хасанском районе, на ремонте школы № 58 в г. Владивостоке, турбазы в с. Новокачалинск в Ханкайском районе, выполнят бетонные и кровельные работы на заводе "ЖБИ-3" в п. Заводском г. Артема. Важной особенностью приморских строительных отрядов в последние годы стало то, что они теперь работают круглогодично. Есть студенты, которые половину дня учатся, а другую половину - работают.

Кроме бюджетных заказов ССО работают на объектах частных заказчиков, организаций и предприятий разных форм собственности. Ремонтируют квартиры, магазины, храмы и пр. Ну а заработок студента на стройке в этом сезоне прогнозируется в размере 10-12 тыс. руб. в месяц.