"Квартира молодой семье" пошла в край

41 договор купли-продажи квартир на вторичном рынке для молодых семей рассматривается сейчас в 14 муниципальных образованиях края. К концу первого полугодия в Приморье планируется приобрести квартир на сумму 30 млн руб. в рамках краевой целевой программы "Квартира молодой семье". Уже куплено 30 квартир в 11 муниципальных образованиях на 9,3 млн руб.

Всего в краевом бюджете на реализацию программы в этом году предусмотрено 300 млн руб. В том числе 50 млн - на приобретение жилья на вторичном рынке и по 180 и 70 млн руб. для долевого участия в строительстве жилья во Владивостоке и Артеме. Конкурсные торги пройдут в конце июня.

В июне уже будет введен в эксплуатацию жилой дом в Уссурийске, где получит квартиры 71 молодая семья - участники программы-2004. Сейчас завершается формирование списка участников программы в Находке. Уже утверждена 51 семья, которая получит квартиры в строящемся доме на Бульваре Энтузиастов.

Во всех мунобразованиях Приморья созданы комиссии по реализации программы, а в 20 разработаны собственные. Из федерального бюджета на субсидии молодым приморцам до конца года будет выделено 20 млн руб.