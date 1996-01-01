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Роснедвижимость оценила земельные участки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) провела кадастровую оценку порядка 60% всех земельных участков РФ, сообщил глава ведомства Михаил МИШУСТИН.

Он напомнил, что с 2006г. земельный налог будет рассчитываться, исходя из кадастровой стоимости земельных участков, поэтому до конца текущего года необходимо провести кадастровую оценку всех земельных участков в РФ. М.Мишустин также указал на проблемы, возникающие при проведении кадастровой оценки.

В частности, по его словам, при проведении инвентаризации земельных участков выяснилось, что их количество намного больше, чем было задекларировано. Так, отметил руководитель агентства, на начало 2005 г. было задекларировано 32,5 млн земельных участков, тогда как на сегодня выявлено уже более 42 млн земельных участков. "Думаю, что их будет еще больше", - сказал М.Мишустин.

Другая проблема, по его словам, заключается в задержке выплат необходимых средств на проведение кадастровой оценки со стороны субъектов РФ. При этом обязательства по финансированию на федеральном уровне были выполнены полностью, отметил М.Мишустин. Он выразил уверенность, что до конца текущего года кадастровая оценка всех земельных участков РФ будет завершена.

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