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Создана ФПГ "Доступное жилье"
Закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов усиливает риски для банков, кредитующих эти объекты, банки будут вынуждены повысить процентные ставки по кредитам, а в конечном итоге пострадают покупатели жилья, заявил президент Ассоциации региональных банков России Александр МУРЫЧЕВ на пресс-конференции, посвященной презентации Транснациональной финансово-промышленной группы "Доступное жилье".
Ассоциация стала соучредителем этой группы, созданной финансовой корпорацией "Социальная инициатива" и более 30 предприятиями промышленно-строительного комплекса, коммерческими банками и небанковскими финансовыми объединениями застройщиков и заказчиков жилья.
Суть проекта - консолидация усилий бизнеса и общества в решении важнейшей социальной проблемы, сложение возможностей всех заинтересованных участников, работающих на этом рынке, чтобы более эффективно решить проблемы строительства жилья, доступного для населения.
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