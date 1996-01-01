Что построит "Шима групп"?

Гонконгская корпорация "Шима групп" рвется работать на строительном рынке Приморья. На встрече делегации корпорации с главным федеральным инспектором по Приморскому краю Евгением АВАКУМЬЯНЦЕМ обсуждались возможности инвестиций в Приморье.

Китайская сторона высказала пожелание обеспечить ей гарантии честного строительного бизнеса. Евгений Авакумьянц подтвердил позицию Президента РФ Владимира ПУТИНА, выраженную в последнем ежегодном Послании Федеральному собранию, о необходимости привлечения иностранных инвестиций в нашу страну и создания для них благоприятных условий. Глава иностранной делегации Хьюи Винг МАУ заверил, что в Приморском крае корпорацией будут возведены объекты, которые наверняка получат высокие общественные оценки.

Корпорация "Шима групп" образована в 1989 г. и занимается строительством и реконструкцией в крупных городах - Пекине, Шанхае, Джангсу и других.