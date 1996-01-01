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Дамы предпочитают танга

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Когда прилавки магазинов радуют глаз просто невероятным ассортиментом нижнего белья, весьма актуальным становится вопрос, что же из всего этого великолепия выбрать. Страшненькие, но теплые и удобные панталоны а-ля "привет из СССР", созданные для суровой российской зимы, или крошечные кружевные стринги? Пока некоторые наши соотечественники ломают голову над этой "проблемой", британцы ее уже решили. В выборе нижнего белья они следуют принципу "чем меньше, тем лучше". Именно к такому выводу пришли ученые, которые решили выяснить, что носят под одеждой жители Туманного Альбиона.

Как оказалось, наибольшей популярностью среди представительниц прекрасной половины человечества пользуются трусики танга. Их предпочитают 50% опрошенных женщин. На втором месте французские трусики (такие шортики с заниженной талией), которые выбирают около 30% англичанок, пишет газета The Sun.

Мужчины же чаще предпочитают традиционное белье. Более 40% молодых британцев носят белые "боксеры". Удивили социологов результаты опроса мужчин старше 65 лет. Оказывается, пожилые представители сильного пола носят вовсе не семейные трусы до колена, а некий бандаж для поддержки мошонки.

Стоит отметить, что самой соблазнительной женщиной в нижнем белье, по мнению британцев, является певица Кайли МИНОУГ. Так считают 43% опрошенных. А увидеть знаменитого футболиста Дэвида БЕКХЭМА в трусах мечтают 44% жительниц Туманного Альбиона.

По результатам исследования социологи сумели вывести семь "золотых правил выбора нижнего белья". Во-первых, по мнению ученых, нельзя недооценивать влияние нижнего белья на самооценку. Правильно подобранное белье поможет человеку чувствовать себя сексуально привлекательным. Также специалисты считают, что соблазнительные трусики и бюстгальтеры нужно носить ежедневно, а не ждать каких-то особых случаев: свадьбы, свидания, Дня св. Валентина. Однако если крошечные стринги или кружевные плавки кажутся вам неудобными, то откажитесь от них. Социологи считают, что белье должно быть не только сексуальным, но и комфортным.

Чтобы окружающие не видели "линии белья", лучше носить бесшовные трусики или танга на бедрах. Так считают британские исследователи, которые также отмечают, что нижнее белье нужно выбирать с учетом особенностей фигуры.

Ко всему прочему англичане призывают закинуть панталоны подальше в шкаф и, хотя бы изредка, облачаться в экзотическое и необычное белье. "Не надо боятся экспериментировать", - говорят ученые. И, наконец, последнее: социологи уверены, что правильно выбранное нижнее белье оказывает влияние на весь ваш внешний вид человека. "Не забывайте об этом!" - говорят они.

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