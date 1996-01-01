Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дамы предпочитают танга
Когда прилавки магазинов радуют глаз просто невероятным ассортиментом нижнего белья, весьма актуальным становится вопрос, что же из всего этого великолепия выбрать. Страшненькие, но теплые и удобные панталоны а-ля "привет из СССР", созданные для суровой российской зимы, или крошечные кружевные стринги? Пока некоторые наши соотечественники ломают голову над этой "проблемой", британцы ее уже решили. В выборе нижнего белья они следуют принципу "чем меньше, тем лучше". Именно к такому выводу пришли ученые, которые решили выяснить, что носят под одеждой жители Туманного Альбиона.
Как оказалось, наибольшей популярностью среди представительниц прекрасной половины человечества пользуются трусики танга. Их предпочитают 50% опрошенных женщин. На втором месте французские трусики (такие шортики с заниженной талией), которые выбирают около 30% англичанок, пишет газета The Sun.
Мужчины же чаще предпочитают традиционное белье. Более 40% молодых британцев носят белые "боксеры". Удивили социологов результаты опроса мужчин старше 65 лет. Оказывается, пожилые представители сильного пола носят вовсе не семейные трусы до колена, а некий бандаж для поддержки мошонки.
Стоит отметить, что самой соблазнительной женщиной в нижнем белье, по мнению британцев, является певица Кайли МИНОУГ. Так считают 43% опрошенных. А увидеть знаменитого футболиста Дэвида БЕКХЭМА в трусах мечтают 44% жительниц Туманного Альбиона.
По результатам исследования социологи сумели вывести семь "золотых правил выбора нижнего белья". Во-первых, по мнению ученых, нельзя недооценивать влияние нижнего белья на самооценку. Правильно подобранное белье поможет человеку чувствовать себя сексуально привлекательным. Также специалисты считают, что соблазнительные трусики и бюстгальтеры нужно носить ежедневно, а не ждать каких-то особых случаев: свадьбы, свидания, Дня св. Валентина. Однако если крошечные стринги или кружевные плавки кажутся вам неудобными, то откажитесь от них. Социологи считают, что белье должно быть не только сексуальным, но и комфортным.
Чтобы окружающие не видели "линии белья", лучше носить бесшовные трусики или танга на бедрах. Так считают британские исследователи, которые также отмечают, что нижнее белье нужно выбирать с учетом особенностей фигуры.
Ко всему прочему англичане призывают закинуть панталоны подальше в шкаф и, хотя бы изредка, облачаться в экзотическое и необычное белье. "Не надо боятся экспериментировать", - говорят ученые. И, наконец, последнее: социологи уверены, что правильно выбранное нижнее белье оказывает влияние на весь ваш внешний вид человека. "Не забывайте об этом!" - говорят они.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- Подземный толчок в центре Владивостока