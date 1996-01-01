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Классификация брендов кондиционеров
Первая группа
К элитарным кондиционерам можно отнести Daikin, Chofu, Mitsubishi Heavy, Fujitsu General (General). Кондиционеры этой группы достаточно дороги, но за эти деньги вам обеспечивается высокая надежность и долговечность. В течение гарантийного срока заводские дефекты обнаруживаются не более чем у 0,1-0,2% кондиционеров (один неисправный кондиционер на каждые 500-1000 штук). При правильной эксплуатации срок службы этих кондиционеров составляет не менее 10-12 лет.
Большая часть кондиционеров первой группы производится за пределами Страны восходящего солнца, однако, это никак не сказывается на их качестве и стоимости. Причина в том, что современные заводы по производству климатической техники полностью автоматизированы и человеческий фактор сведен к минимуму. Так, например, кондиционеры Daikin - одни из лучших и наиболее продаваемых кондиционеров в мире - производятся в Бельгии, Таиланде и Японии, имеют стабильное качество и 3-х летнюю гарантию независимо от места производства. Более того, каждый завод имеет свою специализацию: один из блоков сплит-системы может быть собран в Бельгии, а другой - в Таиланде.
Вторая группа
К среднему классу можно отнести японские и европейские бренды: Airwell, DeLonghi, Fuji Electric, Mitsubishi Electric, Hitachi, Sanyo, Sharp, Panasonic, Toshiba. Кондиционеры второй группы заметно дешевле. При этом по качеству эти кондиционеры почти не уступают лидерам - все различия заключаются в упрощенных системах защиты от неправильной эксплуатации и немного меньшем сроке службы. Поэтому, если вы не стремитесь получить "все самое лучшее" любой ценой, а хотите иметь достаточно надежный кондиционер с оптимальным соотношением цена/качество, то лучшим выбором будет кондиционер из второй группы. Существенных различий между кондиционерами внутри второй группы нет, за исключением кондиционеров DeLonghi, которые могут работать круглый год благодаря заводской адаптации к зимним условиям, но при этом они имеют довольно высокий уровень шума внутреннего блока.
Третья группа
К третьей, "бюджетной", группе можно отнести такие бренды, как LG, Hyundai, Rolsen, Samsung, Haier, Gree, Ballu, Midea. Эти кондиционеры самые дешевые. При этом они имеют удовлетворительную надежность и могут являться разумным выбором при ограниченных финансовых возможностях.
Таким образом, кондиционеры третьей группы могут оказаться удачным выбором для бытового использования, но только в том случае, если пользователь хорошо изучил инструкцию и выполняет все ее требования по режиму эксплуатации и уходу за кондиционером. Впрочем, правильный уход нужен за всеми кондиционерами, независимо от их надежности и стоимости.
Если сравнивать качество кондиционеров внутри третьей группы, взяв за эталон качество LG и Samsung (они контролируют большую часть рынка недорогих кондиционеров), то новые бренды выигрывают как в качестве, так и в организации гарантийного обслуживания при соизмеримой стоимости. Поэтому при выборе недорогого кондиционера советуем обратить внимание на Ballu, Hyundai, Haier, Gree.
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