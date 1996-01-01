"Охотничья" с лапкой

Кушая 22 января 2004 года колбаски "Охотничьи", помощник прокурора Первомайского района г. Владивостока Лариса ТАРАСЕНКО обнаружила в них лишние предметы. В городском центре Госсанэпиднадзора (ЦГСЭН), куда обратилась с заявлением юридически подкованная гражданка, выяснилось, что это фрагменты грызуна. С помощью лупы эксперты идентифицировали мышиную лапку, а какую часть тела закрывал клок щетины, выяснить, увы, не удалось. Но это не важно. Важно, что "посторонние включения" делали колбасу "не соответствующей требованиям пункта 3.3 СанПиНа 2.3.2 1078/01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов".

По результатам лабораторных испытаний был составлен протокол, написана докладная записка "наверх", и машина закрутилась. Первый шаг - снятие с реализации ряда сортов мясо-колбасных изделий, попавших под подозрение. Второй - санитарно-эпидемиологическое расследование.

Можно представить, какой шок испытали от всего этого в ООО "Арника - Пищевые Продукты", изготовившее колбаску "с включениями"! Ведь это предприятие - не простое, оно является учебным центром по подготовке специалистов мясной промышленности региона. Здесь отрабатываются технологии изготовления новых видов продукции. Насколько успешно, видно по количеству золотых медалей (10 штук за 2003-2004 гг.), присужденных изделиям "Арники" на краевых выставках.

Но шок испытали не только медалисты. Когда информация об инциденте дошла до торговых представителей, те стали разрывать с "Арникой" договорные отношения. Кому нужна колбаса с лапками? Реализация готовой продукции соответственно упала. Дальше - больше. В связи с уменьшением объемов производства было сокращено три сотрудника... То есть из-за какой-то шальной мышки репутация и бизнес компании оказались под угрозой.

А был ли грызун? - этим вопросом задалась учредитель и генеральный директор предприятия Людмила ТЕКУТЬЕВА, поставив под сомнение выводы экспертов ЦГСЭН. В марте 2004 года она направила в Арбитражный суд Приморского края исковое заявление с требованием признать недействительным протокол лабораторных испытаний. Как считает заявитель, в санитарно-гигиенической лаборатории Владивостокского ЦГСЭН экспертизу образца провели, что называется, на глазок. И глазок подвел! На самом деле мышиных остатков в колбасе не было. Не могло быть! Об этом, по мнению г-жи Текутьевой, свидетельствует акт краевого ЦГСЭН от 10 февраля, составленный по результатам санитарно-эпидемиологического расследования. Действительно, проверка не выявила нарушений со стороны ООО "Арника - Пищевые Продукты". Производственное помещение "грызунонепроницаемое". Технология приготовления продукции соблюдается. Качество изделий соответствует требованиям. А "посторонние предметы" в колбасках "Охотничьи" - это всего лишь частицы черной обрези говяжьих языков, которые попали в фарш по причине "некачественной промывки волчка", где прокручивались эти самые языки...

Но реально ли спутать части языка с мышиной лапкой? Да, убеждена хозяйка "Арники", учитывая малые размеры исследуемых объектов. Достоверный ответ могла бы дать только химико-биологическая экспертиза, которая не проводилась. Увы, образец колбаски, ставшей яблоком раздора, давно уничтожен.

Между тем трое специалистов городского ЦГСЭН, которые осматривали-обнюхивали так и недоеденный помощником прокурора обед, пришли к выводу о наличии в колбасе именно лапки грызуна плюс "конгломерата темного цвета с присутствием щетины и хрящей". Заподозрить экспертов в некомпетентности трудно: все трое - врачи высшей квалификационной категории. Лаборатория санитарно-гигиенических исследований имеет необходимую аккредитацию в системе Госсанэпидслужбы РФ и системе Госстандарта РФ.

Разобраться, кто прав, кто виноват, предстояло судье Приморского арбитражного суда Наталье ГАЛОЧКИНОЙ. И конечный результат получился не в пользу "Арники": "заявленные требования удовлетворению не подлежат". Протокол лабораторных испытаний колбасы "Охотничья" признан правомерным, а действия сотрудников Госсанэпиднадзора - соответствующими закону.

Но у "Арники" была возможность обжаловать судебный вердикт, и фирма этот шанс использовала. Так "колбасное" дело попало в Хабаровск, где к поиску истины подключился Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа. В апреле 2005 года он вынес постановление, которым полностью подтвердил обоснованность выводов приморских коллег и, соответственно, правоту санитарной службы Владивостока. Кстати, судебное заседание прошло без участия представителей спорящих сторон, которые на процесс не явились...